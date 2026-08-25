Así se Elegirá al Gobernador Interino de Sinaloa tras Segunda Licencia de Rocha Moya

El Congreso de Sinaloa se prepara para definir quién ocupará de manera interina la gubernatura del estado, luego de que autorizó una segunda licencia temporal con carácter indefinido —por más de 30 días— solicitada por Rubén Rocha Moya. El procedimiento está previsto en la Constitución Política del Estado y estará a cargo de la 65.ª Legislatura.

El proceso comienza con la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso de Sinaloa, instancia a la que fue turnada la solicitud de licencia de Rocha Moya. Esta comisión deberá analizar el caso y elaborar un dictamen con la propuesta de la persona que ocupará de manera interina el Poder Ejecutivo estatal.

Una vez elaborado el dictamen, será presentado ante el Pleno del Congreso durante el periodo extraordinario de sesiones. El documento tendrá una primera lectura y, posteriormente, los diputados deberán continuar con el procedimiento legislativo para determinar si aprueban a la persona propuesta.

De acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, cuando la ausencia temporal del gobernador supera los 30 días, corresponde al Congreso nombrar a un gobernador interino mediante mayoría absoluta de los votos de los diputados presentes.

Después de la votación, si la propuesta obtiene la mayoría requerida, el Congreso deberá proceder a la toma de protesta del nuevo gobernador o gobernadora interina, quien asumirá temporalmente las funciones del Ejecutivo estatal mientras permanezca la ausencia de Rocha Moya.

El Congreso convocó originalmente a un periodo extraordinario para este lunes 24 de agosto, con el nombramiento y la toma de protesta del interino entre los asuntos principales de la agenda. La sesión había sido programada para las 8:00 horas.

Sin embargo, durante la mañana de este lunes, el Congreso estatal suspendió la sesión extraordinaria hasta nuevo aviso, por lo que el nombramiento quedó temporalmente pendiente. La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación será la encargada de presentar la propuesta antes de que el Pleno pueda votarla.

AMP