Política

Así se Elegirá al Gobernador Interino de Sinaloa tras Segunda Licencia de Rocha Moya

El Congreso de Sinaloa tendrá la última palabra sobre quién asumirá temporalmente la gubernatura

Congreso del Estado de Sinaloa. Foto: CuartoscuroCongreso del Estado de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+