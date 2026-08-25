Dos Meses del Terremoto en Venezuela: 6 Mil 500 Muertos y 11 Mil Inmuebles en Grave Riesgo

Este 24 de agosto 2026, se cumplen dos meses del doble terremoto magnitud 7.2 y 7.5 que cimbró a Venezuela. En un mensaje sobre la reconstrucción del país, la presidenta Delcy Rodríguez mencionó un récord en la producción petrolera, así como un plan para la renovación de infraestructura.

En el mensaje publicado en redes ociales, la presidenta dijo que “el 24 de junio, los terremotos pusieron al frente una emergencia de una magnitud que nunca habíamos visto en nuestra historia”, y reconoció que para quien no ha podido regresar a su casa “ninguna cifra es suficiente”.

Delcy Rodríguez también elogió la respuesta de los servicios de emergencia y agradeció la ayuda internacional, que suministró víveres y herramientas y que envió decenas de rescatistas: “en las primeras horas, Venezuela toda respondió”.

También mencionó que se han retirado el 28% de los escombros en las zonas afectadas por el terremoto doble, según señaló, el trabajo de limpieza se realiza con respeto a las personas que perdieron su hogar durante la catástrofe.

“Esos escombros no son simplemente materiales que hay que retirar, ahí estuvieron hogares, recuerdos y en algunos casos la historia entera de una familia”, indicó Rodríguez, al tiempo que expresó su solidaridad con las familias.

La presidenta mencionó que su gobierno ya ha entregado 335 viviendas nuevas a los damnificados. En el video, Delcy Rodríguez también dijo que, Venezuela ya produce 1.23 millones de barriles de petróleo al día, y según sus estimaciones, se trata del nivel más alto de producción desde febrero de 2019.

Otro punto llamativo del informe presentado es que, hasta el momento se han liberado mil 46 presos políticos, bajo el programa de “Convivencia Democrática y Paz”, sumado a que 12 mil personas han recibido beneficios procesales.

Este lunes, Venezuela también actualizó el balance oficial de víctimas. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dio a conocer que el terremoto doble cobró la vida de 6 mil 509 personas.

En el informe presentado por el hermano de Delcy Rodríguez apunta que 226 mil 696 personas fueron atendidas en los hospitales, lo que representa 140 mil 338 pacientes más en comparación con el balance presentado el lunes anterior.

El informe elaborado por el gobierno destaca que han sido inspeccionados 60 mil 785 inmuebles residenciales, de los cuales 11 mil tienen daños de “alto riesgo”. El gran punto ausente del informe fueron, nuevamente, los desaparecidos.

Organizaciones ciudadanas denuncian miles de desaparecidos tras el terremoto doble. La plataforma Venezuela Reporta, señala que el sismo doble dejó 41 mil 335 desaparecidos, cifra que contrasta con los números ofrecidos por el gobierno.