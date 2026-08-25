Internacional

Dos Meses del Terremoto en Venezuela: 6 Mil 500 Muertos y 11 Mil Inmuebles en Grave Riesgo

La presidenta expresó su solidaridad con las víctimas, pero también presumió un récord en la producción petrolera del país

Dos Meses del Terremoto en Venezuela: 6 Mil 500 Muertos y 11 Mil Inmuebles en Grave RiesgoAP

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