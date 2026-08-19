Ciencia y Tecnología

De Venezuela a España: Cuántos Sismos se Producen al Día en el Mundo

El Servicio Geológico de Estados Unidos explica cuántos sismos son detectables en el mundo cada año

Estos son todos los sismos que se registran al día en el mundoFoto: USGS
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