Ciencia y Tecnología De Venezuela a España: Cuántos Sismos se Producen al Día en el Mundo El Servicio Geológico de Estados Unidos explica cuántos sismos son detectables en el mundo cada año Foto: USGS Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 18 ago 2026 | 18:44 CST Actualizado 18 ago 2026 | 18:44 CST

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En las últimas semanas se han registrado sismos de gran magnitud, los cuales trajeron consigo destrucción y decesos en diversos países. Pero, ¿cuántos de estos movimientos se registran al año? Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra, por lo que esa liberación repentina de energía se disipa en forma de ondas, lo que finalmente provoca el movimiento de la superficie.

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Un sismo puede ocurrir en cualquier momento del día o del año. No hay una técnica que permita su predicción. Ni los países como Estados Unidos y Japón, que tienen la tecnología más avanzada sobre estos fenómenos, han sido capaces de desarrollar una herramienta predictiva.

Por esta razón, es importante conocer la zona donde vives, ya que si te encuentras en una que presenta gran actividad sísmica, ten por seguro que te tocará percibir algún temblor y tienes que estar preparado con las recomendaciones que proporcionan los especialistas en Protección Civil.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés) se encarga de recopilar, estudiar, analizar y proveer información científica sobre los recursos naturales, tales como el agua, los minerales, el carbón, el petróleo y el gas, pero también es quien brinda información sobre los sismos o terremotos.

Según sus registros, se estima que hay 500 mil sismos detectables o perceptibles en el mundo cada año. Además, 100 mil de estos movimientos se pueden sentir y solo 100 de ellos son los que pueden causar daños severos a las comunidades.

Es decir, que al día se registran poco más de mil 300 sismos al día. Asimismo, el USGS señala que la mayoría de estos ocurren a profundidades inferiores a 80 km de la superficie terrestre.

Los sismos han estado presentes desde hace mucho tiempo. Los especialistas señalan que la evidencia más antigua registrada de un terremoto se remonta al año 1831 a.C. en la provincia de Shandong, China.

Sin embargo, existe un registro bastante completo que comienza en el 780 a.C. durante la dinastía Zhou también en China.

Aunque no todos los sismos causan afectaciones materiales o fallecimientos, se sabe que el terremoto más mortífero en el mundo fue el ocurrido en 1556 en el centro de China.

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Ese sismo impactó en una región donde las personas vivían en cuevas talladas en roca blanda. Entonces, con el movimiento, las viviendas colapsaron, causando el deceso de 830 mil personas.

Luego, en 1976, la humanidad fue testigo de otro terremoto mortal, el cual sucedió en Tangshan, China, donde perdieron la vida más de 250 mil personas.

Recuerda que los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante conocer las rutas de evacuación de los lugares que frecuentas, hacer un plan familiar (incluyendo a tus mascotas) y tener siempre lista una mochila de emergencia, en la que también contemples los artículos y alimentos de animales de compañía.