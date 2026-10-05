Seguridad

Se Entrega Médico Señalado de Muertes por Sueros Vitaminados en Sonora; su Salud es Delicada

El fiscal atribuyó la entrega al bloqueo de sus cuentas y al aseguramiento de bienes y vehículos

Maximiano ’N’El médico Maximiano ’N’ se Entregó a las Autoridades en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo

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