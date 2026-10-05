Se Entrega Médico Señalado de Muertes por Sueros Vitaminados en Sonora; su Salud es Delicada

Maximiano "N", médico señalado por la muerte de ocho personas tras la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora, se entregó este lunes en las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Su estado de salud es delicado, informó el comisario general de la corporación.

El comisario indicó que presenta una amputación reciente, derivada de un padecimiento crónico-degenerativo —una enfermedad prolongada que deteriora el organismo de forma progresiva—. Precisó que esa condición fue también uno de los factores por los que decidió seguir evadiendo la justicia. La amputación fue en un brazo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Maximiliano 'N': Médico se Entrega y Espera su Primera Audiencia

Tras la ejecución de la orden de aprehensión, fue atendido y salió de la AMIC en una ambulancia custodiada. Fue trasladado al Centro de Reinserción Social 1 (Cereso), donde ingresó para ser presentado ante el juez correspondiente en una audiencia inicial. En ella se buscará imputarlo y, posteriormente, vincularlo a proceso.

Según el fiscal, la detención se derivó del cierre de su acceso a recursos económicos en cuentas bancarias, el aseguramiento de bienes y vehículos y, finalmente, la presentación de sus abogados ante la autoridad para que pudiera comparecer.

Antes de su entrega, las autoridades realizaron cateos, aseguraron bienes y bloquearon sus cuentas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora había ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos por información para su localización y captura.