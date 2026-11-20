La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a la Ciudad de México proveniente de la ciudad de Shenzhen, China, luego de cuatro días de participación en la APEC 2026.

Antes de viajar de regreso a México, la mandataria calificó su participación en este foro económico como "exitosa" y habló de una nueva era de cooperación con el 'gigante asiático'.

Señaló que por el momento no está en la mesa un acuerdo comercial con China, pero sí avanzar hacia una cooperación más robusta en lo económico y en otros ámbitos.

Sheinbaum Pardo descartó que este acercamiento pueda generar conflicto con el presidente Donald Trump, quien también estuvo presente en la APEC.

"La integración económica de México con Estados Unidos es muy grande. Lo que deseamos es una mayor cooperación con China en distintos temas. Es una nueva era, que nos permita mejorar la relación y aprender de los avances que tiene China y también China, conocer los avances que estamos haciendo en México. En ese sentido le llamamos una nueva era de cooperación”, expresó la mandataria al hacer un balance sobre la gira.

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Antes de regresar a México, reiteró que, en su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron principalmente de economía.

“La parte comercial, que coordina el secretario de Economía, pues es la que tratamos el día de ayer y la que esperamos poder llegar a un acuerdo más definitivo en este diciembre. Nos interesa mucho la reducción de aranceles”.

En ese sentido, se refería a la próxima reunión que tendrá con Trump en Florida, entre el 14 y 15 de diciembre, cuando se celebre la cumbre del G20.

En general, la mandataria llegó a China con una idea clara: que la economía sirva para el crecimiento de todos y no de unos cuantos, es decir, la prosperidad compartida.

Recordó que en México la economía tiene un componente humanista, y ese fue el mensaje que dejó durante sus dos participaciones generales ante los líderes y jefes de Estado presentes.

Sobre el desarrollo de inteligencia artificial, la mandataria aseguró que debe traducirse en bienestar y reducción de la pobreza.

“Finalmente, inteligencia artificial, desarrollo tecnológico, tiene que ver necesariamente con la calidad de vida de las personas. No podemos hablar del desarrollo de la inteligencia artificial si ésta no pasa por la disminución de la pobreza, de las desigualdades, en el mundo entero. Y esa es la visión que tiene México”.

Sobre la reunión trilateral entre China, Estados Unidos y Rusia, Sheinbaum dijo que es "muy importante la reunión entre el presidente Putin, el presidente Xi y el presidente Trump. Celebramos que haya ocurrido esta reunión, que se haya llevado a cabo y también celebramos una visión de paz y prosperidad para todo el mundo”.

En su discurso de cierre ante los líderes mundiales, la presidenta de México los invitó para que después de la APEC 2027, en Vietnam, asistan a la de nuestro país, la cual está programada para el 2028.

Durante su participación, la mandataria sostuvo reuniones con los presidentes de China, Xi Jinping; de Estados Unidos, Donald Trump, y de Vietnam, To Lam.

Así como con los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; de Australia, Anthony Albanese, y de Singapur, Lawrence Wong, así como con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

La mandataria encabezará este viernes el desfile cívico-militar con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, donde participarán casi 3 mil efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Con información de N+

ICM