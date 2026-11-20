También conocidos como hematomas, se forman cuando se rompen pequeños vasos sanguíneos (capilares) que se encuentran cerca de la superficie de la piel, pero qué pasa si te salen moretones de la nada. En N+ te explicamos cuáles son las causas, los signos de alerta y el tiempo de evolución de estas marcas que aparecen debajo de la piel.

La Secretaría de Salud del Gobierno de México los define como un área de decoloración de la piel que se presenta cuando se rompen pequeños vasos sanguíneos, lo que provoca que su contenido se filtre dentro del tejido blando que se encuentra debajo de la piel.

En general son provocados por golpes, caídas y otro tipo de lesiones, aunque también pueden estar relacionados con enfermedades vinculadas con la coagulación, falta de plaquetas o el consumo de anticoagulantes.

¿Qué tipos de moretones hay y cuál es su evolución natural?

La Secretaría de Salud aclara que hay distintos tipos de hematomas; pueden ser dolorosos y provocar hinchazón en la piel. Estos se clasifican según la profundidad a la que se ubiquen:

Subcutáneos: ocurren en la piel y son los más comunes, porque son provocados por golpes. Los cambios de color son el síntoma principal, aunque se acompaña de dolor y calor local.

Intramusculares: Ocurren en los músculos y salen cuando el músculo implicado se contrae.

Periósticos: Cuando se presentan en el hueso, suelen ser muy dolorosos y persistentes.

Los moretones subcutáneos que se pueden apreciar a simple vista siguen un proceso evolutivo característico que muestra distintos signos en la piel de quien lo padece:

En un primer momento adquieren un aspecto rosado o rojizo. Los días siguientes se tornan azul oscuro o violeta; cuando la sangre pierde oxígeno dentro de la piel. Posteriormente se vuelven amarillos o vedes conforme el cuerpo desmpone la hemoglobina en sustancias como la biliverdina y la bilirrubina. En la etapa final de evolución del moretón se tornan marrón claro, antes de ser reabsorbidos por el organismo.

MedlinePlus agrega que la mayoría de los hematomas suele tardar de 10 a 14 días en desaparecer, aunque hay casos específicos en los que pueden desaparecer en meses.

¿Qué pasa si te salen moretones de la nada?

MayoClinic apunta que algunas personas, especialmente las mujeres son más propensas a la aparición de moretones. Además, a medida que las personas envejecen, la piel se vuelve más delgada y pierde parte de la capa protectora de grasa que ayuda a proteger los vasos sanguíneos de las lesiones.

Además, tal como mencionamos, algunos medicamentos pueden contribuir a la formación de moretones con facilidad al reducir la capacidad de coagulación de la sangre, entre ellos los anticoagulantes y agentes antiplaquetarios, así como algunos antibióticos y antidepresivos.

Sin embargo MayoClinic apunta que cuando una persona sufre de moretones frecuentemente puede indicar una afección subyacente, como un problema de coagulación o una enfermedad en la sangre, por lo que vale la pena consultar al médico.

Entre los casos que requieren de una valoración médica están:

Moretones grandes y frecuentes, en especial si aparecen en el tronco, la espalda, o la cara sin razón aparente.

Si salen moretones con facilidad y tienes antecedentes de sangrado excesivo o prolongado, por ejemplo, después de un corte menor o durante una cirugía.

Aparición de moretones repentinos tras comenzar a tomar un nuevo medicamento.

Antecedentes familiares de aparición de moretones o sangrado con facilidad.

Si bien siempre es importante consultar con un médico especialista para que realice un examen físico y preguntas sobre los síntomas y antecedentes médicos, algunas de estas circunstancias se relacionan con los siguientes problemas:

Niveles bajos de los componentes sanguíneos que ayudan a que la sangre coagule después de una lesión (plaquetas).

Un problema relacionado con la manera en la que funcionan las plaquetas.

Problemas con las proteínas que ayudan a la coagulación de la sangre.

¿Qué es la Enfermedad Púrpura?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la Enfermedad Púrpura se manifiesta con moretones que aparecen de manera repentina. Se trata de un trastorno del sistema inmune donde éste desconoce las plaquetas del paciente y las destruye.

Esta enfermedad benigna predomina 70 por ciento en mujeres y 30 por ciento en hombres jóvenes y en edad productiva.

Al respecto informó que una persona saludable tiene un promedio de 300 mil plaquetas, pero quienes padecen de la enfermedad púrpura pierden con alta velocidad plaquetas e incluso llega a descender a mil o incluso a cero, en sus formas más graves, razón por la que los pacientes deben ser valorados por un hematólogo.

El IMSS detalló que la Púrpura es un padecimiento tratable con una incidencia de 5 casos por cada 100 mil habitantes, por lo que se considera entre las enfermedades huérfanas dado que son de baja prevalencia, pero alarmantes en sus manifestaciones.