Este 20 de noviembre de 2026 se realizará el Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México (CDMX), por lo que habrá ajustes en la movilidad de las principales vialidades de la ciudad; estos son los detalles.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se recrearán episodios de 1910 como el movimiento maderista, la conformación del Ejército Constitucionalista, cargas de caballería y el uso del ferrocarril. Así que será posible ver caracterizaciones de personajes como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y las tradicionales Adelitas.

El desfile que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum contará con la participación de más de 2 mil 900 integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional (GN).

Sin embargo, también se contará con la presencia de 486 caballos, 14 aeronaves, 69 vehículos operativos, 16 vehículos antiguos, 6 motocicletas, 3 canes y 3 águilas.

Por esta razón, el Desfile por la Revolución Mexicana obliga a las autoridades a hacer ajustes a la movilidad, por lo que se afecta principalmente el servicio al transporte público como Metro CDMX.

¿Estará abierta la estación Zócalo del Metro CDMX este 20 de noviembre de 2026?

El Desfile por la Revolución Mexicana 2026 comenzará a las 10:00 horas en la plancha del Zócalo de CDMX, justo frente a Palacio Nacional.

Debido a que en las inmediaciones se encuentra la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro CDMX, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que no habrá servicio en dicha estación el viernes 20 de noviembre de 2026.

“La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 permanecerá cerrada desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso, debido a un evento al exterior de las instalaciones”, afirmó en sus redes sociales.

Entonces, si necesitas llegar al Centro Histórico para hacer tus compras navideñas, turistear o tienes que pasar ahí para llegar a tu trabajo, considera que puedes usar como alternativas las estaciones:

Allende (Línea 2)

Pino Suárez (Línea 1 y Línea 2)

San Juan de Letrán (Línea 8)

Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8)

“Toma previsiones y planifica tu viaje”, alertó el Metro CDMX luego de informar cómo será el servicio en la estación Zócalo este 20 de noviembre de 2026.

Además, durante el fin de semana, el Metro CDMX ampliará su horario de servicio hasta la 1:30 de la madrugada en las Líneas 1, 2, 3 y 9, los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con motivo de los diversos eventos artísticos y deportivos que se realizarán en la ciudad.

¿Cuál es la ruta del desfile por la Revolución 2026?

El Desfile Cívico-Militar por la Revolución Mexicana en CDMX comenzará a las 10:00 horas, pero ojo, porque los cierres viales comenzarán desde las primeras horas de la mañana.

La ruta del desfile será por la Plaza de la Constitución, calle 5 de Mayo, cruzará Eje Central Lázaro Cárdenas, seguirá por Avenida Juárez, tomará un tramo de Paseo de la Reforma (a la altura de El Caballito). Después ingresará por Avenida de la República y finalmente llegará a la Explanada del Monumento a la Revolución.

Si quieres evitar las afectaciones viales que generará el evento por la Revolución Mexicana este viernes, puedes tomar las siguientes alternativas viales:

Eje 1 Norte y Circuito Interior

Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Av. Chapultepec

Eje 2 y Eje 3 Oriente

Av. de los Insurgentes

EPP