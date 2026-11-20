La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que dará mantenimiento en sus instalaciones, por lo cual el servicio de energía eléctrica se verá afectado durante ese fin de semana en la siguiente colonia de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con lo informado por la CFE, dicho corte eléctrico se llevará a cabo desde las 03:00 horas a 16:00 horas del próximo sábado 21 de noviembre, y se verá afectada la colonia Lomas del Vergel.

Asimismo, se indicó que la zona en la que se registrará exactamente este corte será la calle Flor de Cerezo, por lo que se recomienda a los vecinos prever la suspensión temporal que habrá del servicio de energía eléctrica.

Hasta este momento, no se ha dado a conocer si habrán más colonias afectadas por este trabajo de mantenimiento realizado durante este fin de semana en Veracruz.