Aprueban 'Ley Hope' en San Luis Potosí Para Castigar el Abandono y Maltrato Animal
Se castigará de 5 meses hasta 2 años de prisión por ocasionar lesiones mínimas a los animales
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Se castigará de 5 meses hasta 2 años de prisión por ocasionar lesiones mínimas a los animales
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El Congreso de San Luis Potosí aprobó la Ley Hope para incrementar sanciones en materia de maltrato animal tras reunir 26 mil firmas ciudadanas.
Ahora se castigará de 5 meses hasta 2 años de prisión por ocasionar lesiones mínimas a animales, además de una multa de hasta 300 días de UMA. Cuando el maltrato implique lesiones que produzcan un daño físico permanente en el animal el castigo se va a incrementar de 12 a 2 años de prisión y multa de hasta 600 días de UMA.
“En primer lugar actualizamos y endurecemos las penas de prisión y las sanciones para castigar con mayor firmeza el maltrato y las lesiones inferidas a los animales”, dijo Leticia Vázquez Hernández, Diputada local.
Si se ocasiona la muerte del animal o los daños son actos sádicos, zoofílicos y de exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física se incrementará la pena que podría llegar hasta 6 años.
También se establece inhabilitación hasta por dos años para el ejercicio de profesiones, oficio u comercio cuándo quien cometió se dedique al cuidado de animales.
La “Ley Hope”, fue nombrada así por un caso de maltrato hacia una perra pitbull que murió tras ser quemada por tres hombres en situación de calle.