Una mujer fue asesinada con disparos de arma de fuego en el cruce de avenida Guadalupe Victoria y Niños Héroes, sobre el camino al Desierto, en el municipio de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí.

La Policía Municipal acudió como primera respondiente, aseguró la zona y solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes.

El secretario de Seguridad estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que la Policía de Investigación quedó a cargo de las indagatorias para establecer cómo ocurrió la agresión e identificar a la persona responsable.

El funcionario señaló que las corporaciones estatales mantienen presencia en el municipio mediante patrullajes y bases operativas, por lo que permanecerán atentas para proporcionar información que contribuya al esclarecimiento del caso.

Asimismo, precisó que la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado y que el caso se mantiene bajo el protocolo de feminicidio.

Los peritajes y las diligencias ministeriales permitirán establecer la mecánica del crimen, determinar el móvil y avanzar en la identificación de quien resulte responsable.