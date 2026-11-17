Un total de 21 personas fueron detenidas durante un operativo realizado en distintos cruceros de Mexicali, luego de que se denunciaran comportamientos agresivos por parte de sujetos encapuchados que intentaban limpiar parabrisas de automovilistas.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmó que los detenidos portaban objetos punzocortantes, entre ellos cuchillos y navajas. De acuerdo con la corporación, alterar el orden en la vía pública constituye una falta contemplada en el reglamento municipal.

Se espera que estos operativos continúen en los principales cruceros de la ciudad para atender este tipo de situaciones.

JMR