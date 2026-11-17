Norberto ‘N’ fue sentenciado a cuatro años de prisión por asaltar con violencia a una conductora de transporte por aplicación en Ensenada.

Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2023, cuando el ahora sentenciado y otro hombre amenazaron a la víctima con un cuchillo para despojarla de dos mil 800 pesos y un teléfono celular.

El asalto se registró en la colonia Emiliano Zapata, donde ambos sujetos utilizaron el arma blanca para intimidar a la conductora y cometer el robo.

Además de la pena de cuatro años de cárcel, Norberto ‘N’ deberá pagar una multa superior a los nueve mil 600 pesos.

APG