Un joven de aproximadamente 18 años perdió la vida tras ser atacado a balazos durante la noche del lunes en la colonia Nuevo Cajeme, en Ciudad Obregón, donde autoridades localizaron cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros.



La agresión armada se registró alrededor de las 22:40 horas sobre la calle Gustavo Dolores Cuevas, entre Miguel Guerrero y Manuel Escamilla, donde tras activarse el Código Rojo, elementos policiacos encontraron al joven con manchas de sangre en la ropa.



Paramédicos de Cruz Roja acudieron para brindarle atención; sin embargo, al revisar a la víctima determinaron que ya no contaba con signos vitales por lo que se dio aviso al Ministerio Público.



Personal de Servicios Periciales se encargó de procesar la escena, donde recolectaron los cuatro casquillos percutidos como parte de las evidencias del ataque.



Una vez concluidas las diligencias, el cadáver fue levantado y trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para los procedimientos correspondientes.