Tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal en dos hechos distintos de violencia familiar registrados en Hermosillo, luego de ser señaladas por agredir física y verbalmente a mujeres de su propia familia.



El primer caso ocurrió a las 18:00 horas del lunes en la calle Cristian Ramos, de la colonia Humberto Gutiérrez, donde Fernando 'N', de 29 años, fue detenido tras ser acusado por su pareja, de 40 años, de sujetarla del cuello con la intención de ahorcarla y golpearla en el rostro, además de agredirla verbalmente.



En otro hecho, registrado a las 10:50 horas en un domicilio ubicado sobre la carretera 100, entre las calles Primera y Libramiento, en la colonia La Manga, fueron detenidos Gabriel 'N' y Daniela Guadalupe 'N', de 57 y 23 años, respectivamente.



Ambos fueron señalados por la mujer, de 45 años, quien manifestó que su hija y hermano de ella, la golpearon en diferentes partes del cuerpo. Por estos hechos, los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.