El fallo por el feminicidio de Marichuy, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) asesinada hace casi 11 años, se conocerá el 24 de noviembre. Ese día se sabrá si Gabriel Eduardo 'N', presunto implicado, es condenado o absuelto y, en su caso, cuál será la pena.

Familiares y amigos de María de Jesús Jaimes Zamudio, conocida como Marichuy, se manifestaron en el exterior de los juzgados del Reclusorio Oriente para exigir la pena máxima contra Gabriel Eduardo 'N'. Durante la protesta hubo golpes y empujones cuando llegó un colectivo que lo apoyaba y sus integrantes se confrontaron con la madre de la joven.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familiares de 'Marichuy' Zamudio Piden Pena Máxima para Feminicida

La noche del 15 de enero de 2016, tras asistir a una convivencia, Marichuy aparentemente fue arrojada desde la ventana de un departamento ubicado en un quinto piso, luego de defenderse de una presunta agresión sexual por parte de su compañero de clases, Gabriel Eduardo 'N', y de un profesor de su escuela, Julio Iván.

Las autoridades catalogaron en un inicio el caso como suicidio. Gabriel Eduardo 'N' fue detenido en octubre de 2023 en Campeche y ha insistido en que es inocente. El profesor Julio Iván continúa prófugo.

La jueza que lleva el caso informó que necesita analizar todo el expediente, por lo que será el 24 de noviembre cuando emita el fallo condenatorio o absolutorio y, de ser el caso, determine la pena. Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, explicó que el caso se encuentra en el sistema anterior y que la jueza tiene hasta el 25 de noviembre para dar su fallo, aunque lo hará el 24. Pidió que se evalúen todos los peritajes y los testimonios.

Zamudio sostuvo que a su hija la arrojaron desde un quinto piso y pidió la condena máxima, que ubicó entre 60 y 65 años, para que Gabriel Eduardo 'N' no salga. Afirmó además que él se burló en redes sociales todo el tiempo.

Con información de Arturo Sierra.

CT