Los productores agrícolas de Guanajuato bloquearon la carretera León a Aguascalientes y el tramo de Santa Rosa de Lima al no lograr un acuerdo con las autoridades.

Recientemente, Mauricio Pérez Cabrera, líder y representante de los productores de maíz y del sector agropecuario en Guanajuato, advirtió que esta vez no habría apertura parcial ni consideración.

Asimismo, recordó que el pasado 27 de octubre suspendieron una movilización como muestra de voluntad para alcanzar acuerdos, pero después les cerraron las puertas y no hubo respuesta a sus demandas.

Minutos después de las 12:30 del día, que en el camino de Santa Rosa de Lima, los agricultores realizaron el primer bloqueo, seguido de los campesinos ubicados en la carretera León a Aguascalientes, donde también cerraron el paso.

Otro tramo que se encuentra bloqueado es la carretera de Pénjamo a la Piedad, a la altura de la Herradura, donde también cerraron el paso de los vehículos con tractores.

Entre las demandas y peticiones de los agricultores esta la falta de apoyos para sacar adelante sus actividades del campo.