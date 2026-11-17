Un avión privado se accidentó cuando presuntamente intentaba despegar en la ciudad de Durango, dejando inicialmente una persona fallecida, de acuerdo con la información proporcionada por el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

En un primer reporte, el gobernador señaló que la aeronave transportaba cuatro personas: un piloto, un copiloto y dos pasajeros. De manera preliminar, explicó que durante el despegue habría presentado un problema con la apertura del maletero, por lo que intentaron realizar un aterrizaje de emergencia, sin embargo, durante la maniobra ocurrió el accidente y la aeronave habría explotado.

Posteriormente, el gobernador actualizó la información y confirmó que el saldo había aumentado a tres personas fallecidas, después del accidente ocurrido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Durango.

La Agencia Federal de Aviación Civil informó que en el avión Cessna, modelo 500, viajaban seis personas: dos tripulantes y cuatro pasajeros. La aeronave tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Toluca.

El accidente ocurrió a las 11:40 de la mañana, a unos 500 metros de la cabecera 03 del aeropuerto. Asimismo, la dependencia informó que ya se inició una investigación administrativa para determinar las causas del siniestro.