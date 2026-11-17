Una aeronave privada se desplomó este martes 17 de noviembre en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional 'General Guadalupe Victoria', en Durango, en un accidente aéreo que, hasta ahora, suma tres personas fallecidas.

La aeronave, un Cessna modelo 500, tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Toluca. A bordo viajaban seis personas: dos tripulantes, piloto y copiloto, y cuatro pasajeros.

El reporte del siniestro se recibió minutos antes de las 12 del día y activó los protocolos de emergencia y la movilización de personal especializado.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal dio a conocer primero que había una persona fallecida y, más tarde, que la cifra subía a tres.

Las causas y el saldo definitivo quedan en manos de las autoridades de Aeronáutica Civil, de las que el gobernador dijo esperar información.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) precisó que el accidente ocurrió a las 11:40 horas, tiempo local, durante el despegue del Cessna 500. La aeronave se precipitó a aproximadamente 500 metros de la cabecera 03 del aeropuerto.