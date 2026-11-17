Un vehículo eléctrico se incendió en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron para controlar el fuego y atender la emergencia.

El incidente ocurrió en la colonia Lomas de Tarango, en las inmediaciones de Santa Fe. De acuerdo con los Bomberos de la Ciudad de México, las labores para sofocar el fuego concluyeron sin que se reportaran personas heridas.

Por su parte, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que el vehículo particular presentó fallas mecánicas que provocaron el incendio. A través de sus redes sociales, señaló que los equipos de emergencia de la demarcación y los bomberos acudieron al lugar para atender el siniestro.

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¿Cómo reportar un incendio de vehículo en CDMX?

Si una persona presencia el incendio de un automóvil o cualquier otro siniestro que represente un riesgo, puede solicitar ayuda a través del número 911, disponible de manera gratuita las 24 horas del día durante todo el año.

El servicio de emergencias de la Ciudad de México recibe y canaliza reportes relacionados con incendios, accidentes automovilísticos, urgencias médicas y otros incidentes que requieren atención inmediata.

Para facilitar la llegada de los equipos de emergencia, es importante proporcionar información clara al operador. Al realizar una llamada se debe explicar qué está sucediendo, dónde ocurre, a qué hora comenzó y si hay personas involucradas.

También se recomienda proporcionar la ubicación lo más precisa posible, incluyendo el nombre de la calle, cruces cercanos, colonia y alcaldía. La persona que solicita el apoyo debe dar su nombre y un teléfono de contacto, además de permanecer en la línea hasta que el operador termine de recopilar los datos.

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