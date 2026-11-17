Un automóvil sedán de color negro terminó volcado y con daños materiales cuantiosos sobre la carretera Veracruz-Xalapa, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad en un tramo donde se realizan trabajos de rehabilitación del pavimento.

El vehículo dio varias vueltas hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas, atravesado sobre la carpeta asfáltica. A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor resultó ileso.

El percance ocurrió durante la mañana de este martes 17 de noviembre, a unos 500 metros de la conexión con la autopista Paso del Toro-Santa Fe. De acuerdo con lo señalado por los involucrados, el pavimento mojado y las condiciones del tramo intervenido habrían contribuido a que el conductor perdiera el control.

El accidente provocó tránsito lento para los automovilistas que circulaban desde la zona industrial hacia la autopista Paso del Toro-Santa Fe, debido a la reducción de carriles.

Por otra parte, también se reportó una carambola de tres vehículos en el kilómetro 13.5 de la autopista Veracruz-Cardel, a la altura de la entrada de este tramo. En este segundo percance únicamente se registraron daños materiales leves y afectaciones a la circulación.