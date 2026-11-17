Usuarios reportan este martes fallas en servicios de Apple, como iCloud y Apple Pay, la App Store y Apple Music. El mismo día se dio a conocer un ciberataque a Optimizely que buscaba cargar un código en dispositivos de la marca, aunque hasta ahora no se ha reportado un vínculo entre ambos hechos.

Entre los servicios con reportes de problemas están también Apple Store, Apple Support, Apple Card e inicio de sesión con Apple.

Por separado, hackers infiltraron código malicioso en herramientas de Optimizely, plataforma que usan grandes empresas para personalizar la experiencia en línea de sus usuarios. El ataque tuvo como objetivo a unos 178 sitios web, entre ellos los de Zoom, CNN, BBC e IKEA.

Fox News informó que Apple confirmó una interrupción mientras los usuarios reportan problemas con iCloud, Apple Pay y otros servicios de la compañía.

Downdetector, plataforma que mide los reportes de usuarios frente a sus niveles normales, colocó a iCloud, Apple Store, App Store y Apple Pay entre los servicios más reportados en México a las 12:10 p. m. Esa empresa indicó que los reportes de problemas con Apple Store comenzaron a las 10:52 a. m. de la Ciudad de México, y los de Apple Music, a las 10:50 a. m.

El mismo listado muestra reportes de otros servicios, como Microsoft 365, Gmail, Zoom, Salesforce, GitHub y Amazon Web Services, además de bancos como BBVA, Santander y Banamex. Downdetector no precisa causas: su clasificación solo refleja el volumen de reportes de usuarios.

Los hackers infiltraron código JavaScript en herramientas alojadas en Optimizely. Su meta era robar números de tarjetas de crédito y criptomonedas de los usuarios, y cargar un código en dispositivos Apple.

El investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque, publicó el lunes en su blog la lista de sitios señalados. Incluye algunas de las páginas más visitadas del mundo, entre ellas Salesforce, GitLab, Equifax, Air France-KLM, Ledger, Peacock y el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos. La cifra de 178 páginas corresponde al medio especializado Cyber News. Según Helme, las billeteras de criptomonedas de los atacantes recibieron alrededor de 7,040 dólares en unas nueve horas del 16 de noviembre, y la mayor parte del código malicioso ya fue retirado.

Optimizely informó en un comunicado que identificó y contuvo un incidente de seguridad que afectó a algunos clientes de Optimizely Web Experimentation. La empresa agregó, en un mensaje en X, que la ruta vulnerable quedó bloqueada, que el código inyectado se eliminó y que contactó directamente a sus clientes.

CT