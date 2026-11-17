Jensen Huang, cofundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, comparecerá el 1 de diciembre ante tres comisiones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para dar su testimonio sobre el escándalo por la exportación de chips a China.

Huang, uno de los impulsores más reconocidos de la inteligencia artificial en la industria tecnológica, renunció a la dirección ejecutiva de la empresa el 12 de noviembre, cuando se supo que había mantenido relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una mujer sospechosa de espiar para China.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Congresista Raja Krishnamoorthy Exige a Jensen Huang Aclarar Posible Espionaje Chino en Nvidia

El escándalo ha afectado a las acciones de Nvidia, hasta hace poco la compañía cotizada más valiosa del mundo.

La comparecencia fue anunciada este martes por los presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores, Inteligencia y China de la Cámara de Representantes. En un comunicado conjunto, los legisladores afirmaron que esperan escuchar a Huang y a Tim Teter, consejero general de Nvidia, sobre su papel en una posible violación de la seguridad nacional del país.

Huang, por su parte, dijo ese mismo martes en un comunicado difundido a medios estadounidenses que estaría dispuesto a volver a la dirección ejecutiva, ante la oleada de llamados para que se le restituya tras su salida de la semana pasada.

Condicionó su regreso a que la Junta Directiva de Nvidia decida que es lo mejor para los accionistas, los empleados, la empresa y Estados Unidos. En ese caso, afirmó, se sentiría honrado de responder a esos llamados.

CT