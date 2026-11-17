Durante un operativo interinstitucional, una pipa con fuga de gas LP fue asegurada y dos hombres terminaron detenidos en la colonia Guadalupe Hidalgo perteneciente al municipio de Nealtican, Puebla.

Elementos de la Marina, Seguridad Pública Municipal y Protección Civil detectaron un fuerte olor a gas durante los recorridos de vigilancia. Al inspeccionar la unidad, confirmaron que tenía las llaves de paso abiertas y, al solicitar la documentación correspondiente, los ocupantes no pudieron acreditar la procedencia del cargamento.

Ante esta irregularidad, Daniel ‘N’ y Leonardo ‘N’ fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica conforme a derecho.

Asimismo, personal de emergencia controló la fuga para evitar riesgos a la población, el Ayuntamiento de Nealtican exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier fuga de gas, actividad irregular o situación que represente un riesgo, evitando acercarse o intervenir directamente.

Para ello, las autoridades pusieron a la disposición de la sociedad los siguientes números para la atención y reportes sobre servidores públicos: 227 278 0600; Emergencias: 911; Comandancia: 227 278 0019 / 227 223 0834 y WhatsApp: 227 117 1666,

En otro hecho de seguridad, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Óscar ‘N’, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en hechos ocurridos en junio de 2025, en Tecomatlán.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría disparado contra un hombre, luego de que su hija, una adolescente de 17 años, le informara que había sido agredida físicamente por la víctima.

Desde entonces se desconoce el paradero del hombre; Óscar ‘N’ permanecerá en prisión preventiva oficiosa, mientras que la autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Con información de N+

MCS