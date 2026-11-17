Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba al interior de un automóvil sobre la calle Águilas, en el fraccionamiento Los Prados, en el municipio de Cosoleacaque, al sur de Veracruz.

La víctima fue identificada como Antonio Domínguez, habitante del Barrio Segundo de Cosoleacaque, quien presuntamente trabajaba en el sector petrolero en Salina Cruz, Oaxaca.

El homicidio ocurrió durante la noche del lunes 16 de noviembre y provocó una movilización de corporaciones policiacas, cuyos elementos acordonaron la zona para permitir las diligencias correspondientes.

Este hecho representa el segundo homicidio registrado en el fraccionamiento Los Prados en apenas una semana, luego de que otros dos hombres fueran privados de la vida en distintos puntos de este sector habitacional.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y determinar la identidad de los responsables.