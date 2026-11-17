Ante el llamado de campesinos a un paro nacional y bloqueos en varios estados del país este martes, la Secretaría de Gobernación (Segob) refrendó la disposición al diálogo permanente con los agricultores.

“Queremos decirles a los productores que el Gobierno de México tiene permanentemente abiertas las puertas para llevar a cabo un diálogo respetuoso y pacífico”, dijo la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, que encabeza esta semana en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez manifestó el respeto a la libre manifestación, pero comentó que las autoridades también tienen que defender los derechos de la ciudadanía que transita por las vialidades.

“No hay necesidad de bloquear y afectar a la población, porque existen canales de diálogo abiertos y siempre la disposición institucional para encontrar soluciones. Entonces, pues el llamado a los productores a mantener el diálogo y a privilegiar los acuerdos”, señaló.

De acuerdo con la titular de Segob, las autoridades han tenido pláticas con los agricultores y les han brindado atención en las distintas temporadas este año.

En esas mesas, afirmó, ha habido muy buena recepción de la mayoría de los líderes de los productores gracias a los apoyos que han recibido, aunque refirió que puede haber algunas excepciones.

Por ello, ante la convocatoria de la Confederación Agropecuaria de México para realizar bloqueos carreteros en entidades como Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco, Rosa Icela Rodríguez reiteró el llamado a dialogar.

Garantizó que se dará seguimiento a quien excepcionalmente no se le haya atendido, pero recordó que los recursos que se destinan al campo se entregan directamente a los productores, no a las organizaciones.

“Hay alguna organización que está pidiendo eso, y entonces nosotros la respuesta es que los apoyos van directamente a los productores”.

La secretaria de Gobernación añadió que la cifra de apoyo al campo, entregada directamente, es de 26 mil millones de pesos.

“Lo que decimos es: todos los productores están siendo atendidos sin intermediaros. Si hay dirigentes que quieren tener mesa con nosotros, lo hacemos de inmediato. Hay toda la disposición de nosotros para hacerlo; nuestra responsabilidad es escuchar y atender a todos”, abundó.

La semana pasada, la Confederación Agropecuaria de México anunció una movilización para este martes 17 de noviembre, debido al “incumplimiento de los acuerdos establecidos el 22 de octubre de 2026 con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)”.

A través de un comunicado, firmado por varias organizaciones del sector, explicó que la presencia de productores en varios puntos del país tendría como propósito exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos y la atención de ocho peticiones pendientes:

Garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor de maíz. Cubrir los pagos pendientes del trigo correspondientes al ciclo O-1 24-25. Cubrir los pagos pendientes del maíz correspondientes al ciclo P-V 2026. Aplicar el seguro agrícola en las zonas siniestradas. Aplicar la retroactividad de la cuota energética. Eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al PEUA 2027 o generar los mecanismos para cumplirlos. Asegurar que los productores de las organizaciones participantes tengan acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz. Incluir el maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría.

Ante ello, confirmó la presencia de campesinos en 25 puntos en cinco estados del país: Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco.

La organización también reiteró su disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos, e hizo énfasis en que “el diálogo debe traducirse en soluciones concretas para las familias del campo”.

En su comunicado, ofreció una disculpa a las personas que pueden ver afectadas sus actividades por los bloqueos. “Reconocemos la importancia de su trabajo y de sus responsabilidades diarias. Nuestra lucha busca que las familias del campo puedan seguir produciendo y que la agricultura siga brindando alimentos sanos a nuestro país”, dijo a la sociedad en general.

SPB