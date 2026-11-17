Este martes, un grupo de personas realizaron un boqueo en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX).

Se trata de familiares de personas privadas de la libertad en penales de Nayarit que bloquearon por varias horas la circulación en el cruce de la glorieta de Vasco de Quiroga, así como sus cruces con Juan Salvador Agraz y avenida Tamaulipas, en la zona de corporativos en Santa Fe.

Los manifestantes colocaron mantas en unidades de transporte público para denunciar presuntos abusos y falta de medicamentos en los centros penitenciarios.

Alternativas viales por bloqueo en Santa Fe

Las vialidades afectadas por el bloqueo de este martes fueron Avenida Vasco de Quiroga, a la altura de avenida Tamaulipas y la zona de corporativos, avenida Constituyentes y el acceso de entrada y salida a Santa Fe.

El bloqueo provocó una severa afectación en la zona. Las alternativas viales son la carretera México-Toluca y avenida Carlos Lazo.

Los inconformes liberaron la vialidad por algunos minutos, sin embargo, regresaron con el bloqueo en Avenida Santa Fe; el cierre de la zona provocó que usuarios del transporte público desciendan de las unidades y recorran varios tramos a pie.

A las 9:44 horas, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se restableció la circulación de Vasco de Quiroga, así como sus cruces con Juan Salvador Agraz y avenida Tamaulipas, en Cuajimalpa, luego de que los manifestantes se retiraron de la zona.

Bloqueo en Constituyentes; Alternativa vial

El Centro de Orientación Vial también indicó que otro contingente que avanzaba sobre la Autopista México-Marquesa se incorporó hacia avenida Constituyentes al Oriente, a la altura de Prolongación Paseo de la Reforma.

En Constituyentes, el primer grupo que estaba en Vasco de Quiroga se fusionó con el segundo contingente y avanzaron hacia las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), alcaldía Álvaro Obregón, donde ya los esperaba un dispositivo de seguridad por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La afectación vial es en dirección a Observatorio. La alternativa vial es Vasco de Quiroga y Paseo de la Reforma.

Cerca de las 11:30 horas, los manifestantes liberaron la circulación en avenida Constituyentes.

Con información de N+