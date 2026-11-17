El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, reiteró que las modificaciones a la Modalidad 40 no afectarán el monto de las pensiones de quienes ya se encuentran inscritos en este esquema ni de las personas que actualmente reciben su pago bajo esta modalidad.

Durante la conferencia mañanera de este martes 17 de noviembre, el funcionario explicó que quienes ya están pensionados por Modalidad 40 continuarán recibiendo el mismo monto, mientras que las personas que habían firmado un convenio tampoco tendrán cambios en las condiciones que ya tenían establecidas.

Robledo precisó que los ajustes están dirigidos principalmente a quienes tenían previsto incorporarse a esta modalidad, por lo que se estableció un criterio basado en el último salario registrado. En caso de que quieran incrementarlo, podrán hacerlo mediante una suma adicional durante los próximos seis meses, periodo en el que se realizará un análisis para revisar el futuro de este esquema.

El director del IMSS explicó que los cambios fueron aprobados por el Consejo Técnico del instituto con el objetivo de evitar abusos relacionados con créditos que se utilizaban para financiar las aportaciones de la Modalidad 40.

Señaló que, bajo ese mecanismo, los créditos terminaban siendo cubiertos con recursos públicos, por lo que la modificación busca impedir que se mantengan estas prácticas sin afectar los derechos de quienes ya utilizaban el esquema.

Zoé Robledo también recordó que las personas que trabajan de manera independiente pueden mantener su cotización al Seguro Social mediante el esquema de Personas Trabajadoras Independientes.

Por otra parte, el IMSS reportó avances en cinco de las 12 acciones que integran su plan de 120 días. Entre los resultados presentados se encuentra la conclusión del incremento salarial para los trabajadores, así como la basificación de 4 mil 119 empleados.

En materia de equipamiento médico, el director general informó que 64 equipos de alta tecnología ya se encuentran en funcionamiento. Además, señaló que el instituto alcanzó un 94% de recetas surtidas de manera completa, lo que representa una tendencia de recuperación en el abasto de medicamentos.

Respecto a la atención en urgencias, Robledo destacó los avances en la capacitación del personal de seguridad para mejorar el trato a los pacientes y sus familiares. También recordó que los derechohabientes pueden reportar las recetas que no hayan sido surtidas completamente a través de la plataforma recetacompleta.gob.mx.

Mediante este mecanismo, el IMSS busca localizar los medicamentos faltantes y contactar a los pacientes cuando estén disponibles en sus respectivas unidades médicas para que puedan acudir a recogerlos.