La presidenta Claudia Sheinbaum detalló la conversación "franca y cordial" que tuvo con Xi Jinping en Shenzhen, en la que abordó el aumento de exportaciones mexicanas a China, la relación de México con Estados Unidos, mini vehículos y el desarrollo de trenes.

Entrevistada luego del diálogo bilateral, como parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la mandataria confirmó que la conversación versó sobre la cooperación en ciencia y medio ambiente, como había anticipado.

"Fue una reunión muy cordial con el presidente Xi Jinping y su gabinete y hablamos de colaboración, cooperación en distintos ámbitos, terreno científico, académico, en temas ambientales", comentó.

Asimismo, destacó que el gigante asiático fabrica unidades para el proyecto ferroviario de la Ciudad de México a Pachuca, como en otros sistemas urbanos.

Planteó que acordaron fortalecer ese rubro y otros como salud, con los hospitales inteligentes.

"China está desarrollando parte de los trenes que se están desarrollando en México y seguir colaborando en estos temas, mini vehículos, temas de agricultura, particularmente temas de salud, que como ustedes saben estamos muy interesados en hospitales inteligentes que se están desarrollando aquí en China", añadió.

"Y fue una reunión muy cordial, de mucha colaboración y creo que es una muy buena oportunidad para establecer una relación todavía más estrecha con China y México", insistió.

Previamente, la presidenta mexicana resumió que el encuentro estableció una nueva era en la cooperación para el desarrollo entre México y China.

Al ser cuestionada por los medios, recordó que ambos países celebrarán 55 años de relaciones diplomáticas.

Apuntó que igual dialogaron de turismo y fue entonces que reveló la petición de un oso panda, el animal endémico que China usa para proyectar una imagen amistosa y fortalecer lazos políticos y comerciales con otros países.

"Hablamos de avanzar en temas de turismo, le pedimos también un panda para el zoológico de Chapultepec, como parte de esta relación.

"Entonces, fue una muy buena reunión, una reunión muy cordial y muy franca", reiteró.

México es una excepción global en la "diplomacia del panda", ya que Xin Xin, descendiente de los ejemplares regalados por China en 1975 que habita en el Zoológico de Chapultepec, es propiedad de la nación y no está sujeta a los esquemas actuales de arrendamiento.

Además, señaló que trataron temas sobre el intercambio académico y comercial. La semana pasada, la presidenta señaló que este tema no estaría sobre la mesa, pero ya en China comentó que expondría el deseo de México para que más productos lleguen a la nación asuática.

Aseguró que funcionarios de ambos países ampliarán la conversación. La delegación mexicana será encabezada por Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

"La relación comercial también, que después va a tener mayor diálogo entre el secretario de economía y los ministros o el gabinete de China, y la relación bilateral, y por supuesto de nuestra convicción en la relación multilateral en el mundo", dijo.

-¿En algún momento hablaron de la relación también con Estados Unidos?, se le preguntó.

"Se tocó el tema, pero nosotros hablamos siempre de nuestra relación del tratado comercial con Estados Unidos y que siempre vamos a hacer lo mejor para México", se limitó.

Afirmó que Xi Jinping no tuvo ningún planteamiento en particular.

"Hablamos de aumentar las exportaciones de México a China en distintos productos, desde el aguacate hasta el tequila", finalizó.

México mantiene un intercambio anual de más de 100 mil millones de dólares con China. El comercio entre los dos países favorece ampliamente al país asiático, ya que por cada dólar que México exporta a esa nación, le compra 13 dólares.

Sheinbaum no dijo si en la reunión con Xi abordó la regulación que aprobó a fines del año pasado el Congreso mexicano que elevó hasta 50% los aranceles a China y otros países con los que México no tiene tratados comerciales.

La normativa, que afectó a 1,463 productos de los sectores automotriz, de autopartes, textil, calzado, plástico, siderúrgico, de electrodomésticos, aluminio, muebles, papel, juguetes y motocicletas, fue duramente criticada por Beijing, que aseguró que generaría "barreras al comercio y la inversión".

En las últimas dos décadas la inversión china en México ha mostrado una gran expansión, que se ha movido esencialmente hacia las industrias manufacturera, automotriz, de telecomunicaciones, electrónica, energética, farmacoquímica y textil.

Uno de los sectores donde se ha sentido más la expansión china es el automotriz, pues más del 20% de las ventas locales de automóviles corresponden a unidades producidas por empresas chinas o que han importado las grandes ensambladoras estadounidenses del gigante asiático.

Por el lado exportador, México tiene amplias desventajas frente a China, al que le vende principalmente minerales y concentrados de cobre, plomo y zinc.

Algunos especialistas han expresado preocupación sobre la reacción que podría desatar en la administración de Donald Trump el acercamiento de México a Beijing y el impacto que eso podría generar en la revisión que se adelanta desde julio del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (el T-MEC), que ha enfrentado en el último año duras pruebas ante los aranceles que Washington impuso a sus socios y vecinos.

Sheinbaum se reunirá brevemente con el presidente estadounidense este miércoles, un encuentro que surgió de imprevisto en la APEC.

ASJ