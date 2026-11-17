El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, acordaron este martes en una reunión en Shenzhen ampliar el alivio arancelario de China a exportaciones canadienses por valor de unos 400 millones de dólares canadienses (280 millones de dólares estadounidenses), entre ellas carne de cerdo congelada, pescados y mariscos.

A cambio, Canadá prorrogará dos años las exenciones vigentes para determinados productos chinos de acero y aluminio y las ampliará a 32 partidas adicionales para las que la oferta nacional es insuficiente o inexistente, según un comunicado de la oficina del primer ministro canadiense.

La reunión se celebró al margen de la 33.ª cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que congregará el miércoles y el jueves en Shenzhen a representantes de las 21 economías del foro.

La oficina de Carney cifró en 116 millones de dólares canadienses (81.1 millones de dólares) las exportaciones de cortes de cerdo congelados cubiertas por la medida china y en 285 millones (199.2 millones de dólares) las de pescado y marisco, entre ellas las de determinados camarones y moluscos, pepino de mar y fletán negro.

Las medidas amplían el entendimiento comercial alcanzado en enero, cuando Xi y Carney acordaron impulsar una nueva asociación estratégica tras años de tensiones bilaterales.

"Hemos reorientado la relación entre Canadá y China en beneficio de los ciudadanos de ambos países", afirmó Carney en el comunicado, en el que defendió la diversificación de los vínculos comerciales de Canadá.

Por su parte, Xi instó a que la asociación estratégica "siga avanzando" y propuso profundizar la cooperación en comercio, energía o agricultura, así como gestionar "adecuadamente" las discrepancias, informó la agencia estatal Xinhua en un comunicado en el que no se detallaron acuerdos específicos.

El mandatario chino también animó a ambos países a multiplicar la colaboración en educación o cultura, mientras que, según el texto del gigante asiático, Carney señaló el avance en la colaboración y el volumen comercial y se mostró dispuesto a "reducir la lista de problemas y ampliar la de cooperación".

Ottawa ya había anunciado a principios de noviembre una prórroga de dos años del alivio arancelario chino a la harina de colza, los guisantes, la langosta y el cangrejo canadienses.

El acercamiento a Pekín forma parte de la estrategia de Carney para diversificar los mercados de Canadá ante las tensiones comerciales con Estados Unidos, su principal socio comercial.

Carney anunció también una misión comercial a China en 2027 y una iniciativa para facilitar que las pequeñas y medianas empresas canadienses vendan a través de plataformas chinas de comercio electrónico.

La de Shenzhen es la tercera cumbre de líderes de la APEC que acoge China, después de las celebradas en Shanghái en 2001 y Pekín en 2014.

ASJ