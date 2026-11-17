Alrededor de las 9:00 horas, tiempo de Roma, el papa León XIV llegó al aeropuerto de Roma, Italia, luego de cumplir un viaje pastoral por tres países sudamericanos.

Luego de haber estado de gira durante 12 días en Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice todavía tuvo que realizar un viaje de 12 horas desde Lima hasta la capital italiana.

Su viaje, que inició el pasado 6 de noviembre, estuvo caracterizado por actos multitudinarios y un marcado carácter social en los mensajes y gestos del pontífice.

El último evento del sucesor de Pedro fue en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde reunió a más de un millón de feligreses antes de dirigirse al aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, para partir al Vaticano.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Papa León XIV Termina Gira de 12 Días por Uruguay, Argentina y Perú

En la primera gira latinoamericana de su pontificado, León XIV ha congregado multitudes: más de trece millones de personas salieron a las calles en Uruguay, Argentina y Perú para acudir a los actos de un papa.

En esos encuentros, ha pedido luchar contra las desigualdades, sin ideologías y con un discurso basado exclusivamente en la doctrina social de la Iglesia.

Fue un viaje muy exigente por tres países: recorrió 31mil kilómetros en catorce vuelos, dos de ellos en helicóptero, y unos cuarenta actos públicos en los que el papa exhibió una excelente forma física.

Esto apenas un mes después de la operación a la que fue sometido para extirparle un tumor canceroso en el pulmón, dolencia de la que está plenamente recuperado.

El pontífice retomará mañana miércoles su agenda habitual con la celebración de la habitual audiencia general de los miércoles y por la tarde presidirá la misa de conmemoración de los 400 de la consagración de la Basílica de San Pedro.

ICM