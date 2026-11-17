La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo de China, Xi Jinping, en Shenzhen para buscar la colaboración en temas de salud, ciencia y economía en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La presidenta acudió acompañada de titulares de su gabinete principal, luego de participar en un evento ante más de mil empresarios del Pacífico, a los que expuso el Plan México para atraer inversiones.

El encuentro ocurrió en la Villa Kylin de Shenzhen, donde el mandatario chino recibió previamente al primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien acordó una nueva reducción de aranceles.

Xi y Sheinbaum ya se reunieron en noviembre de 2024 al margen de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, donde Sheinbaum agradeció a Xi la ayuda china para la recuperación de Acapulco tras el paso de huracanes "Otis" y "Jhon".

La cita se produjo después de que México elevara los aranceles en determinados sectores a importaciones de países con los que no tiene un tratado de libre comercio, entre ellos China, como parte de su estrategia para fomentar la producción nacional.

Sheinbaum adelantó el viernes que el comercio no sería el tema central de su conversación con Xi y un día antes descartó que la cita supusiera un problema para las negociaciones comerciales de México con Estados Unidos.

Sin embargo, el lunes, tiempo local de Shenzhen, dijo que buscaría la posibilidad para que más productos mexicanos lleguen al gigante asiático.

"Vamos a hablar de varios temas, nos interesa mucho la coordinación, la cooperación en temas donde ellos tienen mucho desarrollo y también queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China", apuntó.

"Y la colaboración científica, tecnológica, cultural en diferentes ámbitos", agregó.

La noche del domingo, horario de México, luego de que su avión aterrizara en la ciudad china, la mandataria detalló a N+ los puntos que abordaría con Xi.

La presidenta dijo a este medio que conversaría sobre los "hospitales inteligentes" que integran la inteligencia artificial, la robótica y el análisis masivo de datos; el modelo chino de incineración de residuos para transformarlos en energía; el desarrollo científico y tecnológico, y el trabajo conjunto para la expansión de fuentes renovables de energía en México, como los paneles fotovoltaicos.

"Tenemos varias propuestas de colaboración, más allá de los temas comerciales, estamos muy interesados en, ellos tienen hospitales inteligentes, nos interesa conocer este desarrollo, temas de agricultura, muy importante, temas ambientales, entre otros y bueno, por supuesto, colaboración científica", comentó en el avión.

El viaje de Sheinbaum marca el fin de una larga pausa de nueve años en los que ningún presidente mexicano visitó a su segundo mayor socio comercial, con el que mantiene un intercambio anual de más de 100,000 millones de dólares.

El comercio entre los dos países favorece ampliamente a China, ya que por cada dólar que México exporta al gigante asiático, le compra 13 dólares.

ASJ