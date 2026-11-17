La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el desarrollo económico de un país es grandeza cuando hay bienestar para toda la ciudadanía, durante su participación en el APEC CEO Summit 2026, en Shenzhen, China.

La mandataria expuso el Plan México ante más de mil empresarios y afirmó que la prosperidad económica de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra, defendiendo así el respeto al derecho ajeno de cada Estado.

"'El respeto al derecho ajeno es la paz'. Hoy queremos llevar ese principio también al terreno económico", dijo, al citar al expresidente Benito Juárez.

Desde el Shenzhen Qianhai International Convention Center, Sheinbaum planteó que el mundo atraviesa un momento de grandes transformaciones económicas, pero es necesario entender que la prosperidad no puede construirse a costa de los demás.

Destacó que la cooperación, el comercio, la inversión y el intercambio de conocimiento deben fortalecer las capacidades de todas las economías del planeta.

"El desarrollo alcanza su verdadera grandeza cuando se convierte en bienestar para todas y para todos", apuntó.

Previamente fue recibida en el lugar por Ren Hongbin, presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT) y titular del foro al que acudieron los inversionistas más relevantes de la cuenca del Pacífico. A su llegada, también la saludó José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial mexicano.

Luego, fue la oradora principal del evento durante 13 minutos, donde aseguró que México garantiza oportunidades de inversión y certeza jurídica.

"México está construyendo su futuro con soberanía, justicia social y una visión abierta al mundo", añadió.

Al final de su mensaje, indicó que su gobierno no fue solamente para exponer las opciones para impulsar proyectos productivos en México, sino para ofrecer una visión a largo plazo.

"No venimos solamente a ofrecer oportunidades de inversión, venimos a compartir una visión de futuro, un futuro en el que México crezca y, al mismo tiempo, todas las economías se fortalezcan y la prosperidad sea una conquista compartida", señaló.

Al presentar los beneficios de invertir en nuestro país, destacó lo conseguido y lo proyectado con el Plan México, que se basa en cinco principios, entre ellos, soberanía energética y alimentaria, inversión en infraestructura e incentivos a empresas.

Subrayó que, en los últimos ocho años, el salario mínimo aumentó 154% en términos reales y que 42 millones de personas reciben apoyos sociales, equivalentes al 32% de la población.

"México está demostrando que existe otra manera de entender y promover el desarrollo. Una, en la que la fortaleza de una economía no se mide solamente por cuánto produce, sino por el bienestar que genera, donde la inversión se convierte en derechos, la riqueza en prosperidad compartida y el desarrollo en mejores condiciones de vida para todas y para todos", agregó.

De ahí que aprovechó para presumir cifras del Banco Mundial reveladas recientemente, las cuales señalan que más de 17 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2026, mientras que la clase media registró su mayor crecimiento histórico.

La presidenta expuso que su administración apuesta por la infraestructura que contempla ampliar la capacidad de generación eléctrica en 32 mil megawatts, construir cerca de 2 mil 500 kilómetros de trenes de pasajeros y carga, modernizar carreteras y puertos, así como ampliar la infraestructura hidráulica y de saneamiento.

Resumió su programa de vivienda social que contempla la construcción de 1.8 millones de casas nuevas y beneficios para 12 millones de familias durante seis años. A estas acciones se suman inversiones en petróleo, gas natural y petroquímica para fortalecer el suministro energético nacional.

Argumentó que el Plan México prevé una inversión pública, privada y mixta de 432 mil millones de dólares en infraestructura entre 2024 y 2030. Y dijo que la estrategia busca conectar regiones, mejorar la logística, acercar mercados y generar empleos mediante incentivos, simplificación administrativa y nuevos polos de desarrollo industrial y de servicios.

Para muestra de esos logros, aseguró que México ocupa el quinto lugar mundial en captación de inversión extranjera directa.

"El Plan México tiene una visión humanista: la economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía", indicó.

De paso, criticó el modelo económico que plantea que la riqueza debe concentrarse primero en unos sectores para después beneficiar al resto de la población. En contraste, defendió que mejores salarios, inversión pública, educación y justicia social impulsan el crecimiento económico

"No hay contradicción entre crecimiento económico y bienestar social. Se necesitan y se fortalecen mutuamente. Esta convicción también define nuestra visión del mundo", arguyó.

Finalmente, afirmó que el país busca fortalecer su industria, desarrollar tecnología propia y generar productos con mayor valor agregado. Destacó que el país cuenta con ingenieros, universidades, centros de investigación, una amplia red de tratados comerciales y una ubicación estratégica para participar en los mercados globales.

"Sabemos en México a dónde queremos ir. Nuestro modelo no es un una copia de una fórmula importada, nace de nuestra historia y de nuestra propia experiencia", sostuvo.

"Estamos estableciendo un verdadero Estado de Bienestar mientras fortalecemos la inversión pública, privada y mixta, la productividad y el comercio", comentó.

Durante el evento, la acompañaron los secretarios de Economía, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Salud y Turismo.

Sheinbaum llegó a la ciudad china la noche de ayer domingo, en horario del centro de México, y mañana del lunes, tiempo local, para la cumbre de líderes internacionales.

Tras reunirse con la comunidad mexicana en el país asiático horas después de su llegada, la mandataria dijo que expondría el modelo económico nacional, con el fin de atraer inversiones.

No solo ante los empresarios del Pacífico, sino en el resto de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que congrega a 21 economías de la región.

Luego de su participación ante los empresarios, Sheinbaum sostendrá un encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping. Posteriormente, se reunirá con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

ASJ