El Frente Frío Número 6 ha dejado notar sus efectos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. En las últimas horas se han registrado precipitaciones considerables, provocando múltiples afectaciones.

En distintas avenidas de la zona conurbada se han presentado inundaciones, como es el caso de Ejército Mexicano y Urano, cerca de la zona comercial, donde las lluvias provocaron el colapso del sistema de alcantarillado, causando un anegamiento importante.

Automovilistas intentaron cruzar, lo que provocó que vehículos quedaran varados en medio de la inundación, razón por la cual otros optaron por detenerse y esperar a que el agua bajara, mientras que otros optaron por regresar.

En colonias de la ciudad de Veracruz se han presentado anegamientos que ocasionaron afectaciones a las viviendas a las que entró el agua. Hasta el momento, no hay reporte de afectaciones mayores ni decesos por estos efectos del Frente Frío Número 6.