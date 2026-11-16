La Ciudad de México (CDMX) tendrá otro día con clima frío: autoridades capitalinas y nacionales previeron bajas temperaturas así como probabilidad de lluvias aisladas mañana martes 17 de noviembre de 2026.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina incluso activó la alerta amarilla en varias alcaldías por las bajas temperaturas.

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Y es que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 6 afecta actualmente varias regiones del país, incluido el Valle de México y la megalópolis.

Alerta amarilla en estas alcaldías

En redes sociales, la SGIRPC informó que se activó alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del martes en estas alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Según la dependencia capitalina, se prevé que el termómetro marque entre 4 y 6 grados entre las 00:00 y 07:00 horas de mañana.

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Frío y lluvias aisladas en CDMX

Por su parte, en su Pronóstico Regional, el SMN informó que mañana martes se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día.

Por la mañana, dominará un ambiente fresco con presencia de bruma y bancos de niebla en la región, y por la tarde, el ambiente se tornará templado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en el Estado de México y la Ciudad de México.

Además, el SMN pronosticó una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 21 a 23 grados centígrados, así como viento del noroeste de 10 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Así estará el clima en la mañana, tarde y noche

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; cielo medio nublado y vientos de 5 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 21 y 23 grados; 60% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 35 km/h.

Noche: Temperatura entre 14 y 16 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 km/h.

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¡Protégete del frío!

En caso de bajas temperaturas, el director general de Protección Civil, Romero Alejandro Vergara Castañeda, aconsejó vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

Enfatizó que es vital no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

En una conferencia de prensa el mes pasado, llamó también a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

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SPB