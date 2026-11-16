¿Frío en CDMX Mañana Martes? Activan Alerta en Estas Alcaldías por Bajas Temperaturas
El Servicio Meteorológico Nacional brinda detalles del pronóstico del tiempo del 17 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional brinda detalles del pronóstico del tiempo del 17 de noviembre
La Ciudad de México (CDMX) tendrá otro día con clima frío: autoridades capitalinas y nacionales previeron bajas temperaturas así como probabilidad de lluvias aisladas mañana martes 17 de noviembre de 2026.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina incluso activó la alerta amarilla en varias alcaldías por las bajas temperaturas.
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Y es que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 6 afecta actualmente varias regiones del país, incluido el Valle de México y la megalópolis.
En redes sociales, la SGIRPC informó que se activó alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del martes en estas alcaldías:
Álvaro Obregón
Cuajimalpa
Magdalena Contreras
Milpa Alta
Tlalpan
Xochimilco
Según la dependencia capitalina, se prevé que el termómetro marque entre 4 y 6 grados entre las 00:00 y 07:00 horas de mañana.
Por su parte, en su Pronóstico Regional, el SMN informó que mañana martes se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día.
Por la mañana, dominará un ambiente fresco con presencia de bruma y bancos de niebla en la región, y por la tarde, el ambiente se tornará templado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en el Estado de México y la Ciudad de México.
Además, el SMN pronosticó una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 21 a 23 grados centígrados, así como viento del noroeste de 10 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:
Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; cielo medio nublado y vientos de 5 kilómetros por hora (km/h).
Tarde: Temperatura entre 21 y 23 grados; 60% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 35 km/h.
Noche: Temperatura entre 14 y 16 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 km/h.
En caso de bajas temperaturas, el director general de Protección Civil, Romero Alejandro Vergara Castañeda, aconsejó vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.
Enfatizó que es vital no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.
En una conferencia de prensa el mes pasado, llamó también a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.
SPB