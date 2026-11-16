La semana comienza con un día de asueto y un cambio importante en las condiciones meteorológicas, luego de un fin de semana soleado y cálido. Este lunes se presenta con cielo mayormente nublado, temperaturas cercanas a los 17 grados y buena calidad del aire. Sin embargo, el panorama cambiará durante las próximas horas debido al ingreso del Frente Frío número 6 de la temporada al noreste de México.

Este sistema frontal ya provocó algunas lluvias en la zona oriente durante la noche del domingo y mantendrá condiciones de inestabilidad a lo largo de este lunes. Se espera que la nubosidad permanezca durante gran parte del día, mientras que las probabilidades de precipitación continuarán por la tarde y noche, principalmente con lluvias ligeras o en forma de llovizna.

Uno de los principales efectos de este frente frío será el descenso gradual de las temperaturas. A diferencia de lo que ocurre habitualmente, el ambiente se tornará más fresco conforme avance el día, con una temperatura máxima de apenas 16 grados por la tarde y alrededor de 14 grados durante la noche. El descenso continuará durante la madrugada, cuando se espera que el termómetro alcance valores cercanos a los 12 grados para el amanecer del martes.

Para mañana martes y el miércoles se pronostican condiciones de cielo muy nublado, aunque las posibilidades de lluvia serán bajas, manteniéndose por debajo del 20 por ciento. En cuanto a las temperaturas, para el martes se esperan registros de entre 12 y 15 grados, mientras que el miércoles podrían oscilar entre los 13 y 18 grados, con un ligero incremento en las temperaturas.

El panorama podría cambiar nuevamente a partir del jueves, cuando las probabilidades de lluvia volverán a incrementarse y podrían superar el 30 por ciento.

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En el contexto nacional, el sistema frontal número 6 no será el único protagonista de esta semana. Se prevé que durante la medianoche ingrese el Frente Frío número 7 por el norte de Baja California, avanzando sobre el noroeste del país durante el martes y miércoles.

Mientras estos sistemas frontales recorren las regiones del norte y noroeste, en el resto del territorio nacional prevalecerán condiciones meteorológicas relativamente estables.

De esta manera, la semana estará marcada por un ambiente más fresco, abundante nubosidad y posibilidades de lluvia, por lo que se recomienda tomar precauciones ante los cambios de temperatura, especialmente durante las mañanas y noches.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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