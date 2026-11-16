Se Aproxima Nuevo Frente Frío 7 a México: Estados con Lluvia, Viento y Temperaturas Congelantes

México enfrenta actualmente los efectos del frente frío número 6, pero ya se aproxima uno nuevo que reforzará la probabilidad de lluvias fuertes y vientos en varias zonas, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Entérate aquí cómo será el avance del nuevo frente frío 7 y las afectaciones que ocasionará en la República Mexicana, para que tomes previsiones y cuides tu salud.

Cabe señalar que oficialmente el invierno iniciará el 21 de diciembre en el hemisferio norte, pero México ya se encuentra en la temporada de frentes fríos, que abarca de septiembre 2026 a mayo 2027.

El SMN previó que en estos meses llegarán al país 56 frentes fríos, seis más del promedio, de los cuales actualmente suman seis y el séptimo ya está a la vista.

Se aproxima el frente frío 7: Así será su avance

De acuerdo con el Meteorológico Nacional, este lunes 16 de noviembre de 2026 se aproximará el nuevo frente frío 7 al noroeste de México.

Mañana martes, el sistema frontal seguirá próximo a esa región y, en combinación con otros sistemas, originará lluvias y chubascos en el noroeste, occidente, centro y sur.

Durante el miércoles, recorrerá el noroeste y norte del país favoreciendo la probabilidad de lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, además de rachas fuertes de viento en esas regiones.

El jueves, el frente se desplazará sobre el norte y noreste de México originando lluvias con chubascos y viento fuertes en esas mismas zonas.

Temperaturas congelantes en México

Para mañana martes, el SMN previó temperaturas bajo cero debido a los diversos fenómenos en el país, como el frente frío 6, la aproximación del sistema frontal 7, canales de baja presión, entre otros:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¡Protégete del frío!

En caso de bajas temperaturas, el director general de Protección Civil, Romero Alejandro Vergara Castañeda, aconsejó vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

Enfatizó que es vital no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

En una conferencia de prensa el mes pasado, llamó también a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

SPB