Pronóstico del tiempo

Se Aproxima Nuevo Frente Frío 7 a México: Estados con Lluvia, Viento y Temperaturas Congelantes

El Servicio Meteorológico Nacional detalla cómo será el avance del sistema frontal esta semana

Nevado de Toluca con una capa de nieve en la cumbre debido a un frente frío en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoNevado de Toluca con una capa de nieve en la cumbre debido a un frente frío en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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