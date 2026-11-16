Bloqueo de Estudiantes de la UAM Iztapalapa Hoy: Zona Afectada

Un bloqueo de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, está previsto para este lunes, por lo que automovilistas y personas que circulen por la zona deberán tomar precauciones ante las posibles afectaciones viales.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se estima la participación de aproximadamente 50 personas, quienes realizarán una reunión relacionada con la sesión 592 urgente del Colegio Académico de la UAM.

En dicha reunión se analizará la situación actual de las cinco unidades universitarias y se establecerán las orientaciones para atender las demandas del alumnado.

Considera que no será la única movilización que se hará este día festivo, en N+ te compartimos dónde habrá afectaciones: Marchas en CDMX Hoy Lunes 16 de Noviembre: Calles y Avenidas con Bloqueos.

¿A qué hora es la protesta de estudiantes de la UAM?

La concentración está programada a las 7:00 horas en las instalaciones de la UAM Iztapalapa, ubicadas en avenida San Rafael Atlixco número 186, colonia Leyes de Reforma Primera Sección, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Debido a que el punto de concentración será la unidad universitaria, la circulación podría presentar complicaciones en avenida San Rafael Atlixco y calles cercanas, particularmente durante las primeras horas de este lunes.

FBPT