Movilidad

Bloqueo de Estudiantes de la UAM Iztapalapa Hoy: Zona Afectada

Una movilización estudiantil está programada para la mañana de este lunes; te indicamos la hora y la ubicación donde podría complicarse la circulación

Universidad Autónoma MetropolitanaInstalaciones del plantel Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+