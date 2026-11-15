Bloqueo de Campesinos en México Martes 17 de Noviembre: Qué Carreteras Estarán Afectadas

Los bloqueos y paros carreteros convocados por la Confederación Agropecuaria de México iniciarán este martes 17 de noviembre de 2026 a partir de las 08:00 horas. La movilización afectará de forma simultánea 25 puntos en cinco estados del país, destacando tramos críticos en Guanajuato, la Carretera 57 en Querétaro, Michoacán, Jalisco y Campeche.

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¿Cuáles son los motivos del paro nacional de productores?

En redes sociales, la Confederación Agropecuaria de México anunció la movilización para el martes 17 de noviembre, debido al “incumplimiento de los acuerdos establecidos el 22 de octubre de 2026 con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)”.

A través de un comunicado, firmado por varias organizaciones del sector, informó que la presencia de productores en varios puntos del país tendrá como propósito exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos y la atención de ocho peticiones pendientes:

Garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor de maíz. Cubrir los pagos pendientes del trigo correspondientes al ciclo O-1 24-25. Cubrir los pagos pendientes del maíz correspondientes al ciclo P-V 2026. Aplicar el seguro agrícola en las zonas siniestradas. Aplicar la retroactividad de la cuota energética. Eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al PEUA 2027 o generar los mecanismos para cumplirlos. Asegurar que los productores de las organizaciones participantes tengan acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz. Incluir el maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría.

Lista completa de carreteras bloqueadas

Hasta el momento, la Confederación Agropecuaria de México confirmó la presencia de campesinos en 25 puntos en cinco estados del país: Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco.

La organización reiteró su disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos, e hizo énfasis en que “el diálogo debe traducirse en soluciones concretas para las familias del campo”.

En su comunicado, ofreció una disculpa a las personas que pueden ver afectadas sus actividades por los bloqueos. “Reconocemos la importancia de su trabajo y de sus responsabilidades diarias. Nuestra lucha busca que las familias del campo puedan seguir produciendo y que la agricultura siga brindando alimentos sanos a nuestro país”, dijo a la sociedad en general.

Guanajuato:

Carretera 90 a la altura del entronque a Pueblo Nuevo, ambos sentidos.

Carretera 90, a la altura del entronque La Herradura, ambos sentidos.

Carretera 90 a la altura del entronque a Cuerámaro, ambos sentidos.

Carretera 90 a la altura de la Guilete, en ambos sentidos.

Carretera 45, Santa Rosa, Plan de Ayala, delante de la central de abastos de León, en ambos sentidos.

Carretera Irapuato-Silao en el entronque con la autopista Salamanca-León, en ambos sentidos.

Carretera Irapuato-Salamanca, a la altura de la gasolinera del Distrito de Riego 011, en ambos sentidos.

Carretera 45 a la altura del Puerto Interior, en el sentido León-Silao.

Carretera 45 a la altura del Puerto Interior, en el sentido Silao-León.

Autopista León-Aguascalientes a la altura de la caseta Plan de Ayala, en sentido Aguascalientes-León

Autopista León-Aguascalientes a la altura de la central de abastos de León, en sentido León-Aguascalientes.

Carretera Celaya-Salvatierra a la altura de Rincón de Tamayo, en el sentido Celaya-Salvatierra.

Carretera Celaya-Salvatierra a la altura del entronque a Tarimoro, en el sentido Salvatierra-Celaya.

Querétaro

Carretera 57 a la altura de la caseta Palmillas, ambos sentidos.

Michoacán

Carretera México-Morelia a la altura de la caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos.

Carretera Vistahermosa-La Piedad a la altura de Sukame, en ambos sentidos.

Campeche

Oficinas de la Sader en Campeche.

Jalisco

Carretera Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 40.

Carretera Guadalajara-Nogales a la altura de la venta del Astillero (Zapopan).

Carretera Guadalajara-México a la altura de la caseta de Ocotlán.

Carretera La Barca-Atotonilco a la altura del Hotel Krystal.

Carretera 80 a la altura de la caseta de Tepatitlán.

SPB