Movilidad

Bloqueo de Campesinos en México Martes 17 de Noviembre: Qué Carreteras Estarán Afectadas

Conoce aquí la lista de las vialidades que tendrán presencia de campesinos y toma precauciones

Protesta de productores agrícolas en caseta de Calera, Zacatecas, el 11 de noviembre 2026. Foto: CuartoscuroProtesta de productores agrícolas en caseta de Calera, Zacatecas, el 11 de noviembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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