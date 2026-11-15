Internacional

Condenan a Muerte a 3 Hombres por Ataque que Dejó 9 Muertos en Iglesia en Jordania

Los tres sospechosos fueron arrestados en una casa abandonada de Karak, donde se habían atrincherado y el rey Abdalá II prometió un duro castigo

Jordania ataqueLos tres hombres fueron declarados culpables de actos terroristas. Foto: AFP.

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