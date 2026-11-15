Carreteras Bloqueadas en México Hoy Domingo 15 de Noviembre de 2026

Las vías de comunicación del país pueden presentar complicaciones por percances viales, condiciones meteorológicas o movilizaciones sociales todos los días. Por ello, antes de salir a carretera, conviene conocer el estado de las rutas y las posibles interrupciones. En N+ te compartimos el reporte vial de este domingo.

Si hoy circulas por alguna carretera de México, es necesario considerar informes sobre posibles choques u obstrucciones por deslaves.

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las principales dependencias que reportan casos vinculados a las vías bloqueadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este 15 de noviembre.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros

08:24 horas. En Hidalgo se registra cierre parcial de circulación tras accidente cerca del Km 089+500, de la carretera Pirámides -Tulancingo, a la altura del municipio Zempoala, Hidalgo.

08:20 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 157. Se restablece la circulación de manera intermitente en ambos sentidos. El personal continúa laborando en la atención del accidente (volcadura e incendio de tracto camión).

En la zona se registra carga vehicular. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

07:51 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 50. El incidente en la zona de obras ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.

07:26 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 185, dirección Cuernavaca. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

07:25 horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación tras accidente cerca del Km 90+337, de la carretera La Tinaja- Boca del Rio, del municipio Cotaxtla, Veracruz.

07:18 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 50. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de incidente en la zona de obras (tracto camión con falla mecánica). En la zona se registra carga vehicular. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

06:58 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Continúa carga vehicular en ambos sentidos, por atención de incidencia. Maneja con precaución.

06:56 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 157. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (volcadura e incendio de tracto camión). Toma tus precauciones.

06:10 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 185, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (autobús con falla mecánica). Maneja con precaución.

06:00 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 2, dirección La Tinaja. El incidente ha sido atendido.

05:34 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 185, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (autobús con falla mecánica).

05:19 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 66, dirección La Tinaja. El accidente ha sido atendido.

03:59 horas. Se registra carga vehicular en ambos sentidos de la autopista Puebla–Acatzingo, en la Plaza de Cobro Amozoc, por atención de una incidencia.

03:58 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 58, dirección Cuernavaca, tras la atención de un accidente.

03:41 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Córdoba–Veracruz, km 82, dirección Veracruz, por un tractocamión con falla mecánica.

03:27 horas. Se registra carga vehicular en dirección Puebla, en la Plaza de Cobro Amozoc de la autopista Puebla–Acatzingo, sin reporte de incidentes.

02:54 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Cuernavaca, km 58, dirección Cuernavaca, por choque por alcance.

02:36 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista La Tinaja–Isla, km 66, dirección La Tinaja, por choque por alcance entre un tractocamión y una camioneta.

02:16 horas. Se restablece la circulación en la autopista Isla–Acayucan, km 162, dirección Acayucan, tras la atención de un incidente.

ASJ