Entretenimiento

Gabito Ballesteros da Show en Nextlalpan Tras Ser Liberado en Querétaro

El intérprete de corridos tumbados había sido detenido tras la suspensión de un concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro

Gabito Ballesteros Nextlalpan.El sonorense agradeció a sus fans por el apoyo mientras estuvo arrestado. Foto: Facebook | Ayuntamiento de Nextlalpan.

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