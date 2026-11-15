Gabito Ballesteros da Show en Nextlalpan Tras Ser Liberado en Querétaro

El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros dio un concierto en la Feria Internacional de la Mezclilla 2026 en Nextlalpan, Estado de México, luego de ser liberado en Querétaro, donde estuvo varias horas detenido por la presunta apología del delito.

El artista acudió a su concierto la noche del sábado, el cual se extendió hasta los primeros minutos de este domingo, donde nuevamente interpretó narcocorridos.

Tras ser puesto en libertad, compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que agradeció el apoyo de sus fans.

"Gracias a todos por sus mensajes, a mi familia, mis niñas que siempre me apoyan y a todos mis amigos", indicó en una historia.

"Los amo! Todo al cien gaD", añadió, acompañando su publicación de "El Sereno", un tema suyo que trata de alguien que sale adelante con base en el esfuerzo y se cuida con un arma corta.

También agradeció a su novia, la actriz mexicana Samadhi Zendejas.

La presentación del sonorense en Nextlalpan fue luego de que se cancelara un evento en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, en El Marqués, donde cantó un tema que no fue aceptado por sus letras que contienen referencias a la violencia.

Las autoridades locales suspendieron el espectáculo el viernes por la noche tras advertirle que no interpretara canciones fuera del repertorio aprobado. Sin embargo, Ballesteros cantó el tema "AMG", considerado por las autoridades como apología del delito.

Esto derivó en la cancelación definitiva del show y el inicio de un protocolo policial.

No obstante, Ballesteros aseguró en redes sociales que "AMG" sí estaba en la lista aprobada, mientras que su defensa sostuvo que respetó el repertorio que había sido autorizado y solo cambió el orden de las canciones.

Su representante ofreció disculpas públicas admitiendo un "error de criterio".

A través de un comunicado, su defensa también se excusó ante el Gobierno municipal de El Marqués por estos hechos.

"Como representante de Gabito Ballesteros, quiero expresar una sincera disculpa al Gobierno del Estado de Querétaro y al Gobierno Municipal de El Marqués, a las autoridades correspondientes, a las corporaciones de seguridad pública, al personal involucrado en la realización del evento y, especialmente, al público que nos acompañó. Reconocemos que fue un error de criterio y lamentamos sinceramente la situación que se presentó", se lee en un comunicado.

¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros?

Al intentar retirarse del recinto ferial, la Policía Estatal interceptó el vehículo del cantante y de cinco integrantes de su equipo.

Según reportes periodísticos, el cantante presuntamente se había negado a bajar de su camioneta, la unidad fue remolcada en grúa hasta la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y se abrió una investigación contra Ballesteros y cuatro personas más por los probables delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y desobediencia y resistencia de particulares.

No obstante, la defensa dijo que no se localizaron sustancias ilícitas ni armas de fuego de procedencia ilegal. Únicamente se identificó que dos elementos del equipo de seguridad portaban dos armas de fuego, quienes, afirma, contaban con los permisos de portación correspondientes.

"Al no advertirse elementos que justificaran mantener la privación de la libertad de los involucrados, se determinó su inmediata libertad", indicó la representación legal Marín Becerril Abogados.

La liberación ocurrió a las 21:18 horas, tiempo del centro de México. Desde Querétaro, Gabito Ballesteros acudió a Nextlalpan.

TLS | ASJ