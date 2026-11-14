Transmisión del Concierto de Garbage en el Zócalo Hoy: Sigue las Canciones este 14 de Noviembre

La banda de rock alternativo Garbage se presentará este sábado 14 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, con un concierto gratuito que podrá seguirse en televisión abierta y plataformas digitales. La agrupación encabezada por Shirley Manson interpretará algunos de los temas que marcaron su trayectoria desde la década de los 90.

El espectáculo en la Plaza de la Constitución está programado para comenzar entre las 20:00 y las 20:30 horas. La entrada será libre para quienes quieran asistir y disfrutar de la presentación en vivo.

Como parte de las sorpresas de la noche, Paulina Villarreal, baterista de la banda mexicana The Warning, participará como invitada especial para interpretar una canción junto a Garbage. Aunque The Warning no ofrecerá un concierto completo como telonera, su integrante compartirá el escenario con la agrupación escocesa-estadounidense.

Un día antes del espectáculo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio la bienvenida a los integrantes de Garbage y confirmó los detalles de esta presentación, organizada como parte de las actividades culturales gratuitas de la capital.

¿Dónde ver el concierto de Garbage en el Zócalo en vivo?

Las personas que no puedan asistir al Centro Histórico tendrán distintas opciones para seguir el espectáculo desde casa.

La transmisión estará disponible a través de: