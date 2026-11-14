Entretenimiento

Transmisión del Concierto de Garbage en el Zócalo Hoy: Sigue las Canciones este 14 de Noviembre

Las personas que no puedan asistir al Centro Histórico tendrán distintas opciones para seguir el espectáculo desde casa

Foto: AFPFoto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+