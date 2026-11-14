Desalojan a 40 Personas por Fuga de Gas Natural en Los Reyes, Coyoacán

Una fuga de gas natural provocó la evacuación preventiva de 40 personas en la colonia Los Reyes, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, luego de que una tubería resultara dañada durante trabajos de reencarpetamiento.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el incidente ocurrió en el cruce de las calles Cruz Verde y Real de los Reyes, donde una tubería de gas natural de cuatro pulgadas fue perforada.

Como medida preventiva, personal operativo de la dependencia delimitó el área y realizó la evacuación de 40 personas. Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Bomberos y Naturgy controlan la fuga de gas

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la empresa Gas Naturgy, atendieron la emergencia y controlaron la fuga. Posteriormente, comenzaron los trabajos para reparar la tubería dañada.

Por su parte, Bomberos de la Ciudad de México informó que atendió una fuga de gas natural ocasionada por la perforación de una tubería de cuatro pulgadas en la vía pública, en el Barrio del Niño Jesús, también en la alcaldía Coyoacán.