Accidentes

Desalojan a 40 Personas por Fuga de Gas Natural en Los Reyes, Coyoacán

Una tubería de cuatro pulgadas resultó dañada durante trabajos de reencarpetamiento; Bomberos y personal de Naturgy controlaron la fuga

FugaEvacuaron a 40 personas por fuga de gas natural en Coyoacán. Foto: Bomberos de CDMX
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