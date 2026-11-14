Accidentes

Quedan Atrapadas Tres Personas Dentro de Camioneta Volcada en Periférico de Puebla

El accidente vial ocurrió sobre el Periférico Ecológico a la altura de un hotel ubicado en el municipio poblano de San Andrés Cholula

Accidente Volcadura Camioneta Tres Personas Atrapadas Periférico Ecológico PueblaEl accidente ocurrió a la altura del municipio de San Andrés Cholula. Foto: X @Trafico_Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tres personas quedaron atrapadas tras la volcadura de una camioneta en el Periférico Ecológico de San Andrés Cholula. Rescatistas acudieron al lugar y liberaron a las víctimas. Conoce más detalles del accidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Quedan Atrapadas Tres Personas Dentro de Camioneta Volcada en Periférico de Puebla | N+