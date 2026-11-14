Quedan Atrapadas Tres Personas Dentro de Camioneta Volcada en Periférico de Puebla

Una camioneta terminó volcada durante un aparatoso accidente vial sobre el Periférico Ecológico a la altura de un hotel en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

Tras la volcadura, ocurrida durante las primeras horas de este sábado 14 de noviembre de 2026, sus tres ocupantes quedaron atrapados al interior de la unidad.

Elementos del Escuadrón de Rescate Voluntario SERIE 22 acudieron al lugar de los hechos, liberaron a las víctimas y le brindaron los primeros auxilios sin ser necesario que fueran trasladadas a un hospital.

En otro caso, se reportó un percance vial entre un automóvil particular y una unidad de transporte público en la zona de Chapultepec de la ciudad de Puebla dejó únicamente daños materiales.

Al lugar de los hechos llegaron cuerpos de emergencias para realizar las diligencias correspondientes, y tras revisar la situación informaron que no se reportaron mayores afectaciones.

Con información de N+

GMAZ