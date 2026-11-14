Accidentes

Aparatoso Accidente Deja Dos Lesionados en Calles de la Ciudad de Puebla

El choque entre los automóviles ocurrió sobre la intersección de la Avenida 11 Sur y la calle 55 Poniente en la colonia Prados Agua Azul

Accidente Choque Automóviles Dos Lesionados Avenida 11 Sur Colonia Prados Agua Azul PueblaEl choque ocurrió en la colonia Prados Agua Azul. Foto: Facebook Escuadrón de Rescate Voluntario SERIE 22

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Accidente en Puebla deja dos lesionados en la intersección de Avenida 11 Sur y calle 55 Poniente. Conoce los detalles de la movilización de emergencias.

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