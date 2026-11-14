Aparatoso Accidente Deja Dos Lesionados en Calles de la Ciudad de Puebla

Un aparatoso accidente vehicular reportado en inmediaciones de la Avenida 11 Sur en la colonia Prados Agua Azul de la ciudad de Puebla dejó como saldo dos hombres lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque entre los dos automóviles ocurrió durante las primeras horas de este sábado 14 de noviembre de 2026, lo que generó una movilización entre los cuerpos de emergencias.

Paramédicos llegaron a la intersección con la calle 55 Poniente para atender a los afectados quienes resultaron con múltiples contusiones, aunque no requirieron traslado hospitalario.

En otro caso, un motociclista derrapó en el acceso de la autopista a la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan en la capital poblana, generando una intensa movilización policial.

Cuerpos de emergencias llegaron a dicho punto al norte de la ciudad de Puebla, quienes valoraron a la persona lesionada y determinaron trasladarla a las instalaciones de la Cruz Roja.

Con información de N+

GMAZ