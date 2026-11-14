¿De Qué Murió Efraín Rosas León? El Actor que Brilló en ‘La Familia P. Luche’

Efraín Rosas de León, actor que participó en producciones como ‘La Familia P. Luche’, ‘Hasta que el dinero nos separe’ y ‘La Rosa de Guadalupe’, murió a los 56 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) el 12 de noviembre.

A través de un comunicado, la institución lamentó el fallecimiento del intérprete, conocido artísticamente como 'El Gallo'. Sin embargo, no dio a conocer la causa de su muerte ni precisó cuándo ocurrió.

¿Cuál fue la causa de muerte de Efraín Rosas de León?

Aunque la ANDI no informó las causas del deceso, El Heraldo de México publicó que un amigo cercano del actor señaló que habría fallecido por complicaciones derivadas de la diabetes que padecía.

De acuerdo con el testimonio citado por ese medio, el intérprete llevaba varios días sin ser localizado, por lo que sus familiares acudieron a su domicilio, donde lo encontraron sin vida. Posteriormente, avisaron a las autoridades, que confirmaron el fallecimiento.

Esta versión no ha sido confirmada por la ANDI ni por una autoridad, por lo que hasta el momento no existe información oficial sobre la causa de muerte de Efraín Rosas de León.

Efraín Rosas de León habló sobre sus problemas de salud

Meses antes de su fallecimiento, el actor compartió en su cuenta de Facebook algunas de las dificultades que enfrentaba debido a la diabetes. En una publicación de marzo, explicó que un médico le había recomendado salir acompañado o contar con alguien que pudiera apoyarlo durante las noches.

En otras publicaciones también habló sobre los desmayos que sufría y el deterioro de su estado de salud. A estas dificultades se sumaban problemas económicos y la falta de oportunidades laborales.

Ante esa situación, puso a la venta algunos de sus artículos y solicitó apoyo económico. En agosto, además, hizo un llamado a directores y productores para que lo consideraran en proyectos de cine, televisión y publicidad.