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¿De Qué Murió Efraín Rosas León? El Actor que Brilló en ‘La Familia P. Luche’

El intérprete, conocido artísticamente como 'El Gallo', tenía 56 años. Aunque la ANDI confirmó su fallecimiento, no informó las causas.

Efraín Rosas LeónEsto se sabe sobre la muerte de Efraín Rosas León. Foto: @andactores
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