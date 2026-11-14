Internacional

Vuelos Cancelados y Retrasos Hoy en EUA: Consulta el Estatus En Tiempo Real de Tu Aerolínea

Las autoridades han alertado que, pese al regreso paulatino de las operaciones, continuará la suspensión de algunos vuelos

Avión en la pista de aterrizaje vuelos suspendidos y con retrasos en Estados UnidosUn avión se mueve en la pista después de que la FAA de Estados Unidos levantara la prohibición nacional de aterrizaje emitida debido a "circunstancias extraordinarias y razones de seguridad". Foto: Reuters
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