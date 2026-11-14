Vuelos Cancelados y Retrasos Hoy en EUA: Consulta el Estatus En Tiempo Real de Tu Aerolínea

Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse este sábado tras permanecer suspendidos varias horas debido a un fallo masivo de las comunicaciones, pero "tomará tiempo" volver a la normalidad.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó este sábado que "es seguro" viajar en avión unas 12 horas después de una inusual suspensión nacional de todo el tráfico aéreo comercial, pero advirtió sobre más cancelaciones y retrasos de vuelos.

"Las operaciones están regresando lentamente a la normalidad esta mañana", pero "seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan", escribió Sean Duffy en X.

¿Dónde consultar el estatus de vuelos suspendidos y aeropuertos en Estados Unidos hoy?

Debido a que continuará la intermitencia en los vuelos en Estados Unidos, mientras sigue la acumulación de pasajeros varados, existen diferentes plataformas para consultar el estado de tu vuelo en tiempo real. Algunas de las opciones más recomendables son:

En la página oficial o aplicación de la aerolínea: Lo que debes hacer es ingresar a la página de la aerolínea y dirigirte hacia la sección de “Estado de Vuelo”. Generalmente, solicitan que puedas compartir la fecha, el número de vuelo, el origen y el destino para poder rastrearlo.

Plataformas de rastreo: Existen varias opciones como FlightAware o Flightradar24.

Buscador general de Google: solo tienes que escribir directamente el número de tu vuelo en el buscador y te desplegará un resumen con horarios, puertas de embarque y posibles retrasos.

Por su parte, el secretario de Transporte recomendó que las personas que quieran dar seguimiento a un vuelo deben revisarlo directamente con su aerolínea, mientras que para conocer el estatus en aeropuertos pueden hacerlo en este enlace: https://nasstatus.faa.gov/list

¿Qué pasó con los vuelos en Estados Unidos?

La suspensión en todo el país el viernes provocó caos generalizado y dejó varados a cientos de miles de pasajeros.

Es la segunda vez que se emite una alerta de este tipo en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La interrupción de los vuelos duró alrededor de cuatro horas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo el viernes por la noche "tras restablecer la funcionalidad total" en las instalaciones de control de tráfico, según el secretario de Transporte, Sean Duffy.

En medio del parón, se cancelaron casi 6 mil vuelos, incluidos algunas rutas internacionales, según la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware.

Los pasajeros abarrotaban las terminales, desesperados por obtener explicaciones.

"Estamos tratando de decidir si tenemos que cambiar el vuelo, ir en auto o qué, pero si todo el país está paralizado, eso significa que las autopistas también estarán atascadas", dijo Joseph Anderson, de 72 años, quien intentaba volar de Las Vegas a Oakland, California.

Una suspensión nacional de vuelos como esta es algo muy inusual.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, insistió en que no había evidencia de acciones hostiles.

"No hemos visto evidencia de que este fuera un ciberataque o un ataque con IA", dijo en una rueda de prensa.

También descartó cualquier conexión con la caída global que afectó a Microsoft y sus sistemas de mensajería los últimos días en todo el mundo.

Con información de AFP.