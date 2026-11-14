Internacional

Caos Aéreo en EUA: Falla en Comunicaciones Suspende Miles de Vuelos y Afecta a México

El secretario de Seguridad Nacional de EUA aseguró que los pasajeros nunca estuvieron en peligro

Foto: AFP

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