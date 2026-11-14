Caos Aéreo en EUA: Falla en Comunicaciones Suspende Miles de Vuelos y Afecta a México
El secretario de Seguridad Nacional de EUA aseguró que los pasajeros nunca estuvieron en peligro
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Miles de pasajeros quedaron varados el viernes en aeropuertos de Estados Unidos, luego de que una falla en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo obligara a suspender los despegues en todo el país. La medida provocó retrasos y cancelaciones, además de afectar las conexiones internacionales, incluidos los vuelos desde y hacia México.
La interrupción se prolongó durante más de cuatro horas y generó incertidumbre entre los viajeros, mientras las autoridades estadounidenses investigaban el origen del problema. Aunque inicialmente la restricción permanecería vigente hasta las 23:00 horas, tiempo del este de Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció a las 19:38 horas, tiempo del centro de México, que los despegues podían reanudarse.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que alrededor de las 15:36 horas se detectaron inconsistencias en los datos de comunicación entre los sistemas de radar, las torres de control y las aeronaves. Aunque no se perdió por completo la comunicación ni la señal de radar, la inestabilidad representaba un riesgo para las operaciones, por lo que se tomó la decisión de detener los despegues como medida preventiva.
Duffy también reconoció que la infraestructura de control aéreo estadounidense utiliza tecnología antigua y que el incidente evidenció la necesidad de modernizar estos sistemas.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que en ningún momento estuvieron en riesgo las vidas de los pasajeros. También pidió no dar crédito a las teorías de conspiración que comenzaron a circular durante la contingencia.
Miles de vuelos afectados por la suspensión
Las consecuencias de la interrupción aumentaron conforme avanzaron las horas. En un primer balance, agencias como Reuters reportaron cerca de 7 mil vuelos involucrados en la contingencia; posteriormente, los retrasos y cancelaciones superaron los 12 mil.
Ian Petchenik, portavoz de FlightRadar24, informó que a las 19:00 horas del este estadounidense se habían cancelado más de 2 mil 400 vuelos y advirtió que la cifra continuaba aumentando.
De acuerdo con reportes de la empresa de análisis aéreo Cirium, alrededor de 1.5 millones de pasajeros resultaron afectados por la paralización temporal de operaciones en Estados Unidos y sus conexiones internacionales.
México también resiente las afectaciones
La contingencia también alcanzó a los pasajeros mexicanos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó modificaciones en los itinerarios de vuelos hacia y desde Estados Unidos.
En un primer balance, la terminal estimó que alrededor de 70 vuelos podrían resultar afectados. Sin embargo, el panorama cambió durante la noche. Con corte a las 22:00 horas, contabilizó 73 operaciones con afectaciones: 29 vuelos demorados y 44 cancelados, lo que impactó a 10 mil 293 pasajeros.
Ante la situación, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) solicitó que las aeronaves ubicadas en aeropuertos mexicanos, con vuelos programados hacia Estados Unidos, permanecieran en tierra hasta recibir autorización de las autoridades de ese país.
Las aerolíneas Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico también informaron sobre afectaciones en sus operaciones y recomendaron a los pasajeros consultar sus canales oficiales para conocer el estatus de sus vuelos.
Aunque la FAA levantó la suspensión nacional de despegues, el anuncio no significó que todas las operaciones se normalizaran de inmediato. Aerolíneas y aeropuertos tuvieron que reorganizar itinerarios, atender las cancelaciones y buscar alternativas para los pasajeros que quedaron varados durante la contingencia.