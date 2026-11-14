Caos Aéreo en EUA: Falla en Comunicaciones Suspende Miles de Vuelos y Afecta a México

Miles de pasajeros quedaron varados el viernes en aeropuertos de Estados Unidos, luego de que una falla en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo obligara a suspender los despegues en todo el país. La medida provocó retrasos y cancelaciones, además de afectar las conexiones internacionales, incluidos los vuelos desde y hacia México.

La interrupción se prolongó durante más de cuatro horas y generó incertidumbre entre los viajeros, mientras las autoridades estadounidenses investigaban el origen del problema. Aunque inicialmente la restricción permanecería vigente hasta las 23:00 horas, tiempo del este de Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció a las 19:38 horas, tiempo del centro de México, que los despegues podían reanudarse.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que alrededor de las 15:36 horas se detectaron inconsistencias en los datos de comunicación entre los sistemas de radar, las torres de control y las aeronaves. Aunque no se perdió por completo la comunicación ni la señal de radar, la inestabilidad representaba un riesgo para las operaciones, por lo que se tomó la decisión de detener los despegues como medida preventiva.

Duffy también reconoció que la infraestructura de control aéreo estadounidense utiliza tecnología antigua y que el incidente evidenció la necesidad de modernizar estos sistemas.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que en ningún momento estuvieron en riesgo las vidas de los pasajeros. También pidió no dar crédito a las teorías de conspiración que comenzaron a circular durante la contingencia.