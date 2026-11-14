Ciencia y Tecnología

Caída Mundial de Microsoft: Crónica del Fallo Global y sus Afectaciones

La empresa tecnológica descartó indicios de un ciberataque y atribuyó la interrupción a fallas en su infraestructura

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