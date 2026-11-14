Caída Mundial de Microsoft: Crónica del Fallo Global y sus Afectaciones

Microsoft confirmó este sábado que sus servicios quedaron completamente restablecidos, luego de una falla que afectó a millones de usuarios en distintas partes del mundo desde el jueves 12. La interrupción alcanzó Outlook, Teams, Copilot, OneDrive, SharePoint y otras herramientas de Microsoft 365.

La compañía explicó que el problema estuvo relacionado con una falla en parte de su infraestructura de red y servidores, que provocó una sobrecarga en los sistemas que continuaban funcionando. Esta es la cronología de los problemas y las acciones que permitieron recuperar las operaciones.

El jueves 12 de noviembre comenzaron los primeros reportes de fallas en diferentes servicios de Microsoft 365. Los usuarios experimentaron dificultades para ingresar a Outlook, enviar y recibir correos electrónicos y utilizar otras herramientas de trabajo. La interrupción se extendió a distintas regiones del mundo.

Durante las primeras horas de la contingencia, Microsoft identificó una carga elevada en su infraestructura. La compañía explicó que numerosos servidores dejaron de estar disponibles y trasladaron la carga de trabajo a los equipos que seguían funcionando, lo que generó nuevas dificultades.

Ante esta situación, los ingenieros comenzaron a redistribuir las conexiones, revisar los servidores afectados y aplicar cambios de configuración para recuperar la capacidad de los sistemas. Sin embargo, algunos de los equipos volvieron a presentar problemas cuando recibieron nuevamente tráfico, por lo que fue necesario ajustar las medidas de recuperación.

El viernes 13 de noviembre, Microsoft informó que sus servicios mostraban avances continuos en distintas regiones. Norteamérica y gran parte de Europa registraban mejoras, mientras que Asia-Pacífico también presentaba señales alentadoras.

Pese a estos avances, la compañía advirtió que algunos usuarios todavía podían experimentar dificultades intermitentes para ingresar a sus cuentas y retrasos en la entrega de correos electrónicos. También informó que las colas de mensajes habían disminuido considerablemente y se acercaban a sus niveles habituales, por lo que los correos retenidos durante la interrupción comenzarían a llegar a las bandejas de entrada conforme avanzara la recuperación.

Este sábado 14 de noviembre, Microsoft confirmó que había completado las acciones necesarias para restablecer sus servicios. En su portal oficial de estado, Outlook, Teams, Copilot, OneDrive y SharePoint aparecen como operacionales.

La empresa también descartó tener indicios de que el incidente estuviera relacionado con una actividad maliciosa o un ciberataque. Aunque las aplicaciones ya funcionan con normalidad, Microsoft continuará revisando lo ocurrido y publicará información adicional sobre las medidas para evitar que una falla similar vuelva a afectar a sus usuarios.