Sigue Afectación en Vuelos en EUA: Tomará Tiempo Volver a la Normalidad

Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse este sábado tras permanecer suspendidos varias horas debido a un fallo masivo de las comunicaciones, pero "tomará tiempo" volver a la normalidad.

Más de 2 mil vuelos fueron cancelados el sábado mientras aerolíneas de todo Estados Unidos trataban de recuperarse de la suspensión del tráfico aéreo a nivel nacional más prolongada en 25 años.

La medida dejó varados a miles de pasajeros y obligó a equipos deportivos profesionales y universitarios a buscar transportes alternativos, ya que la interrupción duró alrededor de cuatro horas.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que espera que todo esté solucionado para antes del Día de Acción de Gracias, que este año será el jueves 26 de noviembre.

Un número limitado de vuelos nacionales despegó después de que se levantara la suspensión alrededor de las 8:15 de la noche, hora del este del país. Pero los efectos de la medida podrían notarse durante días.

CNN informó que miles de pasajeros pasaron la noche descansando en el suelo o haciendo filas interminables para intentar abordar un avión y llegar a sus destinos. "Se prevé que unos 3 mil (vuelos) se retrasen o cancelen el sábado", publicó el medio.

Pero no solo eso, también se ha complicado el recoger maletas, buscar un lugar para dormir o medios alternativos para moverse.

Es la segunda vez que se emite una alerta de este tipo en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La anterior suspensión a nivel nacional fue en enero de 2023, cuando otro sistema informático clave de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que envía avisos a los pilotos falló.

El gobierno del presidente Donald Trump atribuyó el incidente a problemas de telecomunicaciones con equipos que tienen décadas de antigüedad.

Duffy había solicitado formalmente el jueves al Congreso 30 mil 100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

Cuando levantó la suspensión, insistió en la petición. "Lo diré un millón de veces: el Congreso tiene que otorgar los recursos al presidente", afirmó.

ICM