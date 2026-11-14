Internacional

Sigue Afectación en Vuelos en EUA: Tomará Tiempo Volver a la Normalidad

A pesar de que las autoridades levantaron la restricción el viernes por la noche, más de 2 mil vuelos se han cancelado este sábado; usuarios buscan alternativas

Pasajeros dentro del Aeropuerto Internacional de Atlanta, GeorgiaPasajeros dentro del Aeropuerto Internacional de Atlanta, Georgia. Foto: Reuters

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